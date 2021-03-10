Avrupa başkentlerine "Türkiye’ye baskıyı yoğunlaştır" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktörü Muiznieks’in, "Türkiye’nin insan haklarına saygı göstermesi için baskı oluşturun" başlığıyla yayımlanan yazısında, Avrupa hükümetlerinin Avrupa Konseyi üyesi Türkiye’ye baskıları yoğunlaştırarak, yükümlülüklerine uymasını talep etmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu yazıda "Türkiye’nin insan haklarını hiçe sayan tutumu son zamanlarda daha da pervasız hale geldi" ifadelerine yer veren Muiznieks, Türk Hükümeti’nin insan hakları ihlallerine son vermesini sağlamak için Avrupa ülkelerinin kararlılık sergilemesi gerektiğine işaret etti.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktörü Nils Muiznieks, Türkiye’deki hak ihlallerinin son bulması için Avrupa hükümetlerine çarpıcı çağrılarda bulunduğu bir yazı kaleme aldı.

"Rakiplerini yok etmeye niyetli"

Türkiye’nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ı, bağlayıcı olduğuna vurgu yaptığı AİHM kararlarına rağmen serbest bırakmayı reddettiğini hatırlatan Muiznieks, yazısında, "AİHM, nadiren atıfta bulunulan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Madde 18’in ihlal edildiğini tespit ettiği kararlarında Kavala ve Demirtaş’ın tutukluluk hallerinin 'art niyet taşıdığına' ve bu niyetin onları susturmak ve çoğulculuğu bastırmak olduğuna hükmetti. Kısacası, Mahkeme, bu davaların siyasi zulüm davaları olduğuna karar verdi" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Af Örgütü yetkilisi ayrıca yazısında şu dikkat çekici gözlemini aktardı:

"Seçim döneminin yaklaştığı ve iktidardaki AK Parti’nin rakiplerini yok etmeye niyetli olduğunun anlaşıldığı bir dönemde, Türkiye yetkilileri Demirtaş’ı serbest bırakmaktan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmaya istekli görünüyor."

"İhlal prosedürünü başlatın"

2012-2018 yılları arasında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri olarak görev yapan Muiznieks, Türkiye yetkililerinin hiçbir diyaloğun bu kişilerin serbest bırakılmasını sağlamayacağını gösterdiğini savunarak, artık somut adımlar atılması zamanının geldiğini dile getirdi.