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Avrupa Birliği Aşı Sertifikası Yürürlüğe Girdi

01.07.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında geliştirdiği Aşı Sertifikası bugün itibariyla yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği Aşı Sertifikası Yürürlüğe Girdi

Avrupa Birliği Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında geliştirdiği Aşı Sertifikası bugün itibariyla yürürlüğe girdi. Aşı sertifikasına sahip olan kişiler AB üyesi ülkelere özgürce seyahat edebilecekler ve herhangi bir karantina ya da benzeri uygulamaya maruz kalmayacaklar.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyle, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn’da Avrupa Birliği Aşı Sertifikası geçerli hale geldi. Uygulama 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli hale geldi.

Kişilerin AB Aşı Sertifikası alabilmesi için, AB tarafından onaylanmış aşılardan birini olmaları, negatif PCR testi sonucu beyan etmeleri ya da COVID-19 rahatsızlığını atlatmış olmaları gerekiyor.

Aşı sertifikası kişilere yazılı belge olarak ya da dijital ortamda sunulabiliyor. AB üyesi ülkeler aşı sertifikası için herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Dijital olan sertifika akıllı telefonlara yüklenen bir QR sayesinde kullanılabiliyor.

Aşı sertifikası olmayan AB vatandaşları da üye ülkeler arasında seyahat edebilecekler ancak gerekli görülmesi durumunda karantina ya da benzer tedbirlere uymak zorunda kalacaklar.

Avrupa Birliği hali hazırda Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Moderna aşılarını kabul ediyor. Türkiye'de ilk dönemde yaygın olarak kullanılan Çin Sinovac aşısı listede henüz yer almıyor.

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