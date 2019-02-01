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Avrupa Birliği Brexit sonrası vize istemeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına rağmen, İngiliz vatandaşlarından vize istemeyeceğini açıkladı.İngiltere’nin AB’den çıkma süreci, Brexit müzakereleri, her geçen gün daha da belirginleşiyor.

Avrupa Parlamentosu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına rağmen, İngiliz vatandaşlarından vize istemeyeceğini açıkladı.
İngiltere’nin AB’den çıkma süreci, Brexit müzakereleri, her geçen gün daha da belirginleşiyor. Avrupa Birliği yetkilileri, İngiltere ile tekrar masaya oturma fikrine sıcak bakmazken bugün yapılan açıklama İngiltere Başbakanı Theresa May ve Brüksel yetkililerinin yeniden bir araya gelme ihtimalini arttırdı. Avrupa Parlamentosunca yapılan açıklamada, "Brexit tarihinden itibaren İngiltere pasaportu taşıyanlar, Schengen bölgesine herhangi bir vize işlemi gerekmeksizin 90 gün kalma hakları bulunacaktır" denildi.
İngiltere hükümeti ise daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği vatandaşlarından kısa süreli ziyaretlerde vize başvurusu istemediklerini belirtmişti.
Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşma olmadan çıkmaması gerektiği milletvekilleri tarafından oylanarak kabul edilmişti. Yapılan oylamalardan sonra İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamalarda, "Brüksel ile tekrar temasa geçip, Kuzey İrlanda sınırları üzerine ve anlaşma şartlarını tekrar gözden geçirmek istiyoruz" demişti.

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