Avrupa Birliği Brexit’i Ocak sonuna erteledi

Johnson’ın ülkede 12 Aralık’ta erken seçimlere gidilmesine ilişkin önergesi ise bugün parlamentonun onayına sunulacak.Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülke, İngiltere'nin AB’den çıkışı olan Brexit'in Ocak ayının sonuna ertelenmesi konusunda uzlaşmaya vardı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27 AB üyesi Birleşik Krallık’ın Brexit’in 31 Ocak 2020’ye ertelenmesi talebini kabul etti” dedi. Tusk, kararın yazılı olarak üyelere bildirilmesinin ardından uygulamaya konulacağını ifade etti.

AB’ye üye ülkelerin diplomatlarının Pazartesi günü Brüksel’de yaptığı toplantıda alınan kararın esnek bir şekilde uygulanması öngörülüyor. Buna göre, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda ülkenin AB’den ayrılmasına ilişkin şartları içeren anlaşmanın daha önce kabul edilmesi halinde, Brexit’in daha önce gerçekleşmesi mümkün olabilecek. Bunun yanı sıra Brexit anlaşmasının bir kez daha müzarekere edilmesine ise onay verilmeyecek.

Daha önce de ertelenen Brexit ile Birleşik Krallık’ın 31 Ekim Perşembe günü geceyarısından sonra AB’den ayrılması planlanıyordu. Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de AB’den ayrılma konusunda ısrar etmesine rağmen parlamentonun baskısı sonucu Brexit'in üç ay ertelenmesi talebi ile Brüksel’e başvuruda bulunmuştu. Üzerinde değişiklikler yapılmış Brexit anlaşmasının hızlandırılmış prosedür ile onaylanmasını Avam Kamarası’nın reddetmesi üzerine Johnson’ın 31 Ekim’de AB’den ayrılma planlarının gerçekleşmesi imkansız hâle gelmişti.