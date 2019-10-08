Avrupa Birliği Büyükelçileri Gölbaşı'nda Çevre Temizliği Yaptı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve bazı büyükelçiler, öğrenciler, "AB İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü etrafında, kıyı ve çevre temizliği yaptı.
AB Türkiye Delegasyonu’nun Gölbaşı’nda düzenlediği etkinlikte AB ülkeleri büyükelçileri, çevre sorunlarına ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Ankara’daki farklı okullardan öğrenciler ile birlikte kıyı temizleme etkinliğine katıldı. Etkinlikle, Ankaralılar’ın nefes aldığı yerlerden birisi Mogan Gölü’nün piknik alanı olarak da kullanılmakta olan kıyı şeridi bölgesinde yaşanan çöp kirliliğine dikkat çekilmesi amaçlandı. Ankara’daki okullardan öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, insanların çöp kutusu yerine çevreye attığı pet şişe gibi atıklara dikkat çekildi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Avrupa Birliği olarak Ekim ayında bu hafta içinde iklim krizine odaklandıklarını, insanlara otomobille seyahat etmek yerine yürümeyi ve bisiklete binmeyi ve toplu taşıma araçlarını kullanmayı tavsiye ettiklerini söyledi. İnsanların çevreyi kirleterek doğaya zarar verdiğini belirten Berger, bugünkü etkinlik kapsamında ise denizlerin, göllerin, kıyıların kirliliğini ele almak istediklerini ve bunun uzun vadeli tehlikeli bir sorun olduğunu göstermeye çalıştıklarını kaydetti.
AB’de çevresel etkilerden dolayı ciddi sağlık sorunları yaşandığını, her yıl 400 bin can kaybı ve 1 milyon 500 bin kişide rahatsızlıklar görüldüğünü kaydeden Berger, “Burada bir kez daha çevreyi kirlettikten sonra arkamızdan temizlik yapmanın ne kadar önemli olduğunu öğrencilerin yardımıyla göstermeye ve hatırlamaya çalışacağız” ifadesini kullandı.
Çevre temizliğine katılan büyükelçilerden Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, “Temizlik yapıyorum çünkü bu kıyının ve çevrenin temiz olmasını istiyorum. Ama aslında insanların çöplerini burada arkalarında bırakmak yerine evlerine götürdüğünü görmek isterdim” dedi.
Etkinlikte İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Kafka, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Malta Büyükelçisi Carmel Vassallo, Romanya Büyükelçisi Gabriel Sopanda ile Litvanya Büyükelçisi Audris Bruzga yer aldı.
Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman da, çevresel atıkları toplayarak emeğiyle dönüşüme katkı sağlayanlar adına etkinliğe davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Daha temiz bir doğada yaşamak için böyle etkinliklere insanlarımızı davet ediyoruz” dedi.
VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı öğrenciler ise, doğayı korumaktan, çevreyi temizlemekten memnuniyet duyduklarını anlattılar.
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