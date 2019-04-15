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Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği ülkelerin büyükelçileri, Hatay ziyaretleri kapsamında, ilk olarak Antakya Mobilya Geliştirme Merkezi’ni (ANMOGEP) ardından Mustafa Kemal Üniversitesini ziyaret etti.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 20 Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçileri Hatay’da gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında Avrupa Birliği tarafından tamamı hibe ile yapılan Antakya Mobilya Geliştirme Merkezi’ni (ANMOGEP) ziyaret etti.

Avrupa Birliği ülkelerin büyükelçileri, Hatay ziyaretleri kapsamında, ilk olarak Antakya Mobilya Geliştirme Merkezi’ni (ANMOGEP) ardından Mustafa Kemal Üniversitesini ziyaret etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 20 Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçileri Hatay’da gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında Avrupa Birliği tarafından tamamı hibe ile yapılan Antakya Mobilya Geliştirme Merkezi’ni (ANMOGEP) ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin sunum yaptı. Bu ziyaretin ardından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet Mustafa Kemal Üniversitesinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÖMER) verdiği Türkçe eğitimine katılan Suriyeli öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı.

MKÜ Rektörü Hasan Kaya, Suriye problemini sadece Avrupa Birliği devletleri değil tüm dünya devletlerinin sorun olarak kabul etmeleri gerektiğini söyleyerek “Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon Suriyeli misafirimiz var ve Türkiye’nin tek başına uzun vadede bunun altından kalkma ihtimali yok. Tüm dünya devletleri sadece Avrupa Birliği devletleri değil Suriye problemini kendilerine bir sorun, ödev olarak kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bütün dünya ülkeleri aklınıza gelebilecek tüm dünya ülkeleri elini taşın altına koyması gerekiyor. Avrupa Birliği’nden az veya çok bu tartışılabilir ama önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından Antakya Medeniyetler Korosu Türkçe ve Arapça şarkılarla kısa bir konser verdi. Sonrasında ise TÖMER tarafından verilen Türkçe eğitimini tamamlayan Suriyelilere sertifikaları takdim edildi.

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da

Avrupa Birliği Büyükelçileri Hatay’da
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