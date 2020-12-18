Avrupa Birliği Corona Aşılamasına 27 Aralık'ta Başlıyor

Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren Corona virüsü aşılama çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Bu gelişme, kimilerinin AB'yi Corona virüsü aşısının onaylanması sürecinin yavaş ilerlediğine ilişkin eleştirilerinden ve aşılama çalışmalarının İngiltere ve Amerika'da başlamasından sonra yaşandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de doğruladığı 27 Aralık tarihi, dünyanın ilk tam olarak test edilen Corona virüsü aşılarının İngiltere kamuoyuna uygulanmaya başlanmasından üç hafta sonrasına denk geliyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Başbakan Angela Merkel ve aşı üreticisi BioNTech ile online görüşme yapmadan önce, ”Almanya'da onayın planlandığı gibi alınması durumunda aşılama çalışmalarına 27 Aralık'ta başlayacağız. Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler de 27 Aralık'tan itibaren aşılama çalışmalarına başlamak istiyor” dedi.

Ancak aşılama çalışmalarına 8 Ocak'ta başlama kararı alan Hollanda, aşılama sürecine güven gerektiğini öne sürerek daha farklı bir yol izleyeceğini açıkladı.