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Avrupa Birliği Corona Aşılamasına 27 Aralık'ta Başlıyor

18.12.2020 01:26 | Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği Corona Aşılamasına 27 Aralık'ta Başlıyor

Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren Corona virüsü aşılama çalışmalarına başlanacağını açıkladı

Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren Corona virüsü aşılama çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Bu gelişme, kimilerinin AB'yi Corona virüsü aşısının onaylanması sürecinin yavaş ilerlediğine ilişkin eleştirilerinden ve aşılama çalışmalarının İngiltere ve Amerika'da başlamasından sonra yaşandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de doğruladığı 27 Aralık tarihi, dünyanın ilk tam olarak test edilen Corona virüsü aşılarının İngiltere kamuoyuna uygulanmaya başlanmasından üç hafta sonrasına denk geliyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Başbakan Angela Merkel ve aşı üreticisi BioNTech ile online görüşme yapmadan önce, ”Almanya'da onayın planlandığı gibi alınması durumunda aşılama çalışmalarına 27 Aralık'ta başlayacağız. Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler de 27 Aralık'tan itibaren aşılama çalışmalarına başlamak istiyor” dedi.

Ancak aşılama çalışmalarına 8 Ocak'ta başlama kararı alan Hollanda, aşılama sürecine güven gerektiğini öne sürerek daha farklı bir yol izleyeceğini açıkladı.

Almanya ve diğer AB ülkeleri, Amerikan Pfizer firmasının Alman ortağı BioNTech ile ortak geliştirdiği aşının Avrupa İlaç Dairesi'nden (EMA) onay almasını bekliyor.

EMA'nin beklenen açıklamayı 21 Aralık'ta yapması planlanıyor. Üst düzey bir AB yetkilisi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, aşının 23 Aralık'ta onaylanabileceğini söyledi.

AB Komisyonu başkanı von der Leyen, AB ülkelerinde yaşayan 450 milyon kişinin aşılanmaya başlanmasıyla ilgili takvimi doğruladı ve Twitter'de paylaştığı mesajında, ”27, 28 ve 29 Aralık'ta AB çapında aşılama başlayacak” dedi.

İtalya, 27 Aralık'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Avusturya'da aşılamanın başlayacağı tarihin aynı olduğunu kaydetti.

Tıp öğrencileri, emekli doktorlar, eczacılar ve askerler, AB'nin geniş çaplı aşılama kampanyasına katkıda bulunmaları için göreve çağrılıyor.

BioNTech'ten Özlem Türeci, İngiltere'de yaklaşık 140 bin kişinin şimdiden aşılandığını söyledi.

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