Avrupa Birliği Etiyopya'daki Çatışmalardan Kaygı Duyuyor

Avrupa Birliği, Etiyopya ordusu ve Kuzey Tigran bölgesindeki güçlerin silahlı çatışmasının Doğu Afrika’da istikrarsızlığa neden olduğunu belirtiyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, “Etnik merkezli şiddet olayları ve insan hakları ihlallerinin artmasından duyduğum derin endişeyi ifade ettim“ifadelerini kullandı.

Etiyopya’da Tigray bölgesi güçleri ve ordu arasındaki çatışmalar nedeniyle 4 Kasım tarihinden bu yana yüzlerce kişinin öldüğü 41 binden fazla kişinin de yaşadıkları yere terk ederek mülteci olarak Sudan’a geçtikleri belirtiliyor. BM yetkililer mülteci sayısının 200 bini bulacağını tahmin ediyorlar.

Etiyopya hükümetinin Tigray güçlerine silahlarını bırakarak teslim olmaları için verdiği 72 saat süre Çarşamba akşamı itibariyle dolacak. Ancak Tigray Halkı Özgürlük Cephesi adlı siyasi parti bu ultimatomu tanımadıklarını açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada konunun ülkenin bir iç meselesi olduğunu ve herhangi bir dış müdahaleyi kabul etmeyeceklerini söyledi.