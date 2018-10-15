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 Avrupa Birliği Göç Komiseri Dimitris Avramopoulos, Beştepe'de 

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 19:19 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Göç Komiseri Dimitris Avramopoulos’u Beştepe'de kabul etti.

 Avrupa Birliği Göç Komiseri Dimitris Avramopoulos, Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Göç Komiseri Dimitris Avramopoulos’u Beştepe'de kabul etti.

(FOTOĞRAF)

ANKARA (DHA)

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