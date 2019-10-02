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Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun düzenlediği etkinlikle Kilyos Plajında temizlik yapıldı

İSTANBUL (AA) - AB İklim Diplomasi Haftası ve AB Sahil Temizleme Kampanyası kapsamında, Kilyos Plajında temizlik yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chiristian Berger ile AB Delegasyonu İyi Niyet Elçisi Berrak Tüzünataç ve genç iklim eylem aktivistlerinin de katılımıyla Kilyos Plajındaki çöpler toplandı.

Etkinlikte konuşan Chiristian Berger, Türkiye'nin Akdeniz havzasında bulunması nedeniyle iklim değişikliğine açık bir bölgede bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada genel anlamda ısı 1 derece arttı. 1 derece fazla değil gibi geliyor kulağa ama iklim değişikliğini başlatmış bile. Buradaki sorunun ne olduğunu zaten tespit ettik, ısı artışı. Bunun nedenlerini de biliyoruz. Karbon ve fosil yakıtlar. Yapmamız gereken şey dünyayı ve ekonomimizi karbondan arındırmak. Ama sadece karşımızdaki sorun bu değil. Çevre sorunu da var. Çevre sorununa en önemli sebeplerden biri de plastik. Burada bulunmamızın esas sebebi de plastiği hem sahillerimizden hem de denizlerimizden uzak tutmamız gerektiğini ve çöplerimizi buralara atmamamız gerektiğini hatırlatmak."

İklim değişikliğine karşı insanlarda bilinç oluşturulması gerektiğine değinen oyuncu ve AB Delegasyonu İyi Niyet Elçisi Berrak Tüzünataç, "Hala plastik kullanılıyor ve hala bunu doğaya atma hakkını insanlar kendinde görüyor. Bu benim için çok üzücü. Bu bana insanların, hem kendi türüne, hem gelecek nesillere, hem de gezegenine ve gezegeninde yaşayan canlılara karşı bir vicdan oluşturamadığını düşündürüyor. Bunun sorumluluğunu taşımamız gerekiyor artık. Biraz buna dikkat çekmek ve mümkünse bu vicdanı oluşturmak adına ben de buradayım ve bununla ilgili faydam olmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

Belediye olarak kıyılarda temizlik yapmayı ihmal etmediklerini belirten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Öğrencilerimiz ve gençlerimizle de temizlik yapılması, bir algı yaratılması anlamında önemlidir. Ayrıca temizlikten çok kirletmemeyi öğretmek lazım." dedi.

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AB Delegasyonu AB Delegasyonu Büyükelçi Christian Berger Berrak Tüzünataç Kilyos

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