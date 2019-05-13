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Avrupa Birliği İran'la Anlaşmayı Sürdürmek İstiyor

13.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, İran’la yapılmış olan anlaşmayı tam anlamıyla desteklediğini ve İran'la tansiyonun düşürülmesini istediğini söyledi

Avrupa Birliği İran'la Anlaşmayı Sürdürmek İstiyor

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, İran’la yapılmış olan anlaşmayı tam anlamıyla desteklediğini ve İran'la tansiyonun düşürülmesini istediğini söyledi.

Mogherini, İran anlaşmasında imzası bulunan İngiltere, Fransa, Almanya dışişleri bakanlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilere “Tüm enstrümanlarımız ve siyasi irademizle mümkün olan en fazla şekilde anlaşmaya desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da bugün İran konusunda müzakerelerde bulunmak üzere Avrupalı yetkililerle, Brüksel’de biraraya gelmesi bekleniyor.

Mogherini de Pompeo’yla görüşme konusunda “Tüm gün yoğun bir gündemle burada olacağız. Gün içerisinde kendisiyle biraraya gelebilecek miyiz bakacağız. Kendisini her zaman ağırlamaktan memnuniyet duyarız ama henüz planlanmış bir görüşme yok” diye konuştu.

Pompeo ziyaretleri kapsamında Soçi’ye giderek İran konusunda temaslarda bulunmak üzere Salı günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşecek.

Avrupalı ülkeler geçen hafta yaptıkları açıklamayla İran’la, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı devam ettirmek niyetinde olduklarını belirterek İran tarafından verilen ültimatomu kabul etmediklerini duyurmuşlardı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani geçen hafta yaptığı açıklamada, 60 gün içerisinde Avrupalı ülkelerin anlaşmadan kaynaklanan haklarını vermemeleri halinde İran’ın yeniden nükleer programına geri döneceğini açıklamıştı.

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