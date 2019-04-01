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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker: “Sabrımız tükeniyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kördüğüme dönen Brexit’e ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, “Avrupa Birliği, Brexit konusunda çok sabırlı davrandı ancak sabrımız tükeniyor” dedi.İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması kördüğüme dönerken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit Planının üçüncü kez ertelenmesi AB tarafından sert açıklamaları beraberinde getirdi.

Kördüğüme dönen Brexit’e ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, “Avrupa Birliği, Brexit konusunda çok sabırlı davrandı ancak sabrımız tükeniyor” dedi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması kördüğüme dönerken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit Planının üçüncü kez ertelenmesi AB tarafından sert açıklamaları beraberinde getirdi. İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin son tarih 12 Nisan olarak belirlenirken, Brexit konusunda belirsizliğin devam etmesine Juncker tepki gösterdi.
Dün akşam saatlerinde İtalyan radyosuna açıklamada bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, “Avrupa Birliği, Brexit konusunda çok sabırlı davrandı ancak sabrımız tükeniyor” dedi.
İngiltere ile bir uzlaşıya varılmasını istediklerini ifade eden Juncker, “Bugüne kadar İngiltere Parlamentosunun neye hayır dediğini çok iyi anlıyoruz. Ancak parlamentonun neye evet diyeceğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Olası bir yeni referanduma ilişkin konuşan Juncker, bu konunun sadece İngiliz halkını ilgilendirdiğini söyledi.

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