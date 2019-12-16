Avrupa Birliği Komisyonu, Brexit sonrası ilk kez toplanıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, İngiltere’nin Brexit açıklamasından sonra konu hakkında ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında Brexit gündemiyle toplanacak. AB Komisyonu, geçtiğimiz hafta yapılan İngiltere seçimlerinin sonuçlarından sonra ilk kez toplanarak, İngiltere’nin ayrılış sürecinde ve sonrasında atılacak adımların detaylarını, Fransa’nın Strazburg şehrinde bir araya gelerek görüşeceklerini bildirdi. Yapılacak toplantılarda İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası dönemde, yeni bir iş birliği çerçevesi belirlenecek. Brexit anlaşmasının, çok geniş bir kapsamı olması nedeniyle, “Stratejik bazı sektörlere daha özel önem atfedilecek” açıklaması yapıldı.

AB Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, vatandaşların sivil haklarının ne olacağına ilişkin soruları, "İki taraflı olarak vatandaşların durumu yeni görüşmelerde öncelikli konular arasında olacak ve AB-İngiltere ilişkisinin geleceğinde de en önemli hususlardan olacak” dedi.

3,5 milyon AB vatandaşının İngiltere’de yaşadığını hatırlatan Sözcü Spianant, "İngiltere’deki AB vatandaşlarının avantajlı konumları, AB tarafından ısrarla savunulacak” şeklinde konuştu.

