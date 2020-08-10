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Avrupa Birliği Libya yaptırımlarına hazırlanıyor

10.08.2020 19:08 | Son Güncelleme

Almanya, Fransa ve İtalya Libya'ya silah ambargosunu delen firma ve kişilere karşı yaptırım için Avrupa Birliği düzeyinde girişim başlattı.

Avrupa Birliği Libya yaptırımlarına hazırlanıyor

Yaptırım uygulanacak şirketler arasında bir Türk firmasının da olduğu öğrenildi.Almanya, Fransa ve İtalya Libya'ya silah ambargosunu delen firma ve kişilere karşı yaptırım için düğmeye bastı. Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgilere göre yaptırım uygulanacak şirket ve kişilerin listesi üzerinde uzlaşma sağlandı.

Listede yer alan şirket ve kişilerin silah sevkiyatı için gemi, uçak veya diğer lojistik kaynak sağlayarak 2011 yılından beri yürürlükte olan Birleşmiş Milletler ambarbosunu ihlal ettikleri öğrenildi.

AB çevrelerinden elde edilen bilgilere göre listede Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç firma ile Libya'dan iki isim yer alıyor.

Listenin diğer AB üyesi ülkelere iletildiği ve yaz tatilinin ardından AB Bakanlar Konseyi'nin ilgili kurullarında görüşüleceği, yaptırım kararının bunun ardından kesinleşeceği belirtiliyor.

Yaptırım neleri öngörüyor?

Yaptırım uyarınca söz konusu firma ve kişilerin AB'deki mal varlıklarının doldurulması, ayrıca Avrupalı firmaların bu firmalarla iş yapmasının engellenmesi öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler özellikle Ürdün, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) silah ve paralı asker sevkiyatıyla Libya'daki gerilimi tırmandırdığı görüşünde. Türkiye ve BAE ocak ayında Berlin'de yapılan Libya Zirvesi'nde Libya'daki gruplara silah yardımı ve askeri destek vermeyi durdurma taahhüdünde bulunmuştu. Ancak Birleşmiş Milletler verilerine göre o tarihten bu yana sevkiyatlar aynı şekilde devam ediyor.

Akdeniz'de gerilim

Söz konusu adımda özellikle Fransa'nın etkili olduğu belirtiliyor. Son olarak Fransa'ya ait bir fırkateynin Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen bir kargo gemisini incelemek istediği ve gemiye eşlik eden Türk savaş gemilerinin buna engel olduğu iddiası siyasi krize neden olmuştu. Fransa, Türk savaş gemilerinin Fransız savaş gemisinin üzerine radarını kilitleyerek tacizde bulunduğunu açıklamıştı. Fransa "aşırı agresif" olarak nitelendiği olayı NATO'ya taşımıştı. Türkiye ise bu iddiaları reddetmişti.

Fransa, Almanya ve İtalya'dan ilk yaptırım sinyali temmuz ayı ortasında gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuyla ilgili yaptığı açıklamada iki adımdan oluşacak bir uygulamaya dikkat çekmişti.

Maas ilk adımda silah ambargosunun delinmesine katkı sağlayan tüm firma ve kişilerin listeleneceğini, ikinci adım olarak ise silah ve paralı asker sevkiyatı yapan ülkelere karşı yaptığım uygulanmasının gündeme gelebileceğini belirtmişti.

dpa/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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