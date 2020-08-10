Avrupa Birliği Libya yaptırımlarına hazırlanıyor

Yaptırım uygulanacak şirketler arasında bir Türk firmasının da olduğu öğrenildi.Almanya, Fransa ve İtalya Libya'ya silah ambargosunu delen firma ve kişilere karşı yaptırım için düğmeye bastı. Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgilere göre yaptırım uygulanacak şirket ve kişilerin listesi üzerinde uzlaşma sağlandı.

Listede yer alan şirket ve kişilerin silah sevkiyatı için gemi, uçak veya diğer lojistik kaynak sağlayarak 2011 yılından beri yürürlükte olan Birleşmiş Milletler ambarbosunu ihlal ettikleri öğrenildi.

AB çevrelerinden elde edilen bilgilere göre listede Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç firma ile Libya'dan iki isim yer alıyor.

Listenin diğer AB üyesi ülkelere iletildiği ve yaz tatilinin ardından AB Bakanlar Konseyi'nin ilgili kurullarında görüşüleceği, yaptırım kararının bunun ardından kesinleşeceği belirtiliyor.

Yaptırım neleri öngörüyor?

Yaptırım uyarınca söz konusu firma ve kişilerin AB'deki mal varlıklarının doldurulması, ayrıca Avrupalı firmaların bu firmalarla iş yapmasının engellenmesi öngörülüyor.