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Avrupa Birliği, Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu, ülkedeki askeri hareketlilikten endişe duyduğunu belirtilerek, tansiyonu yükselten açıklamaların, kontrol edilemeyecek tehlikeli bir hale dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Libya'daki AB Misyonunun sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki askeri hareketlilikten endişe duyulduğu kaydedildi.

Ülkedeki tüm taraflara acilen sükunet ve kışkırtıcı eylemlere son vermesi çağrısı yapılan açıklamada, Libya krizinin askeri yollardan çözümünün mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, tansiyonu yükselten açıklamaların, kontrol edilemeyecek tehlikeli bir hale dönüşebileceği uyarısı yapılarak, "Libya halkı barış ve güven içerisinde yaşamayı hak ediyor. Mevcut durum, karar vericilerin ulusal çıkarları önceleyerek sorumlu davranmasını gerekli kılıyor." denildi.

AB'nin, Birleşmiş Milletler BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin ara buluculuk çabalarına tam destek verdiğine dikkat çekilen açıklamada, yaklaşık iki hafta sonra düzenlenecek Ulusal Diyalog Forumu'nun da Libya toplumunun tüm kesimlerine, geçiş aşamasını sonlandıracak siyasi yol haritasına katılmaları için tarihi bir fırsat sunduğu kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Libya'daki askeri hareketlilikten ve çatışma çıkmasından endişe duyduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Guterres, "Libya krizinde askeri çözüm yoktur. Libyalılar aralarındaki sorunları çözmesinin tek yolu diyalogdur." ifadesini kullanmıştı.

UNSMIL, Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası bir yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde bir diyalog konferansı düzenleyecek.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

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