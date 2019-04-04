Avrupa Birliği, Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu, ülkedeki askeri hareketlilikten endişe duyduğunu belirtilerek, tansiyonu yükselten açıklamaların, kontrol edilemeyecek tehlikeli bir hale dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Libya'daki AB Misyonunun sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki askeri hareketlilikten endişe duyulduğu kaydedildi.

Ülkedeki tüm taraflara acilen sükunet ve kışkırtıcı eylemlere son vermesi çağrısı yapılan açıklamada, Libya krizinin askeri yollardan çözümünün mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, tansiyonu yükselten açıklamaların, kontrol edilemeyecek tehlikeli bir hale dönüşebileceği uyarısı yapılarak, "Libya halkı barış ve güven içerisinde yaşamayı hak ediyor. Mevcut durum, karar vericilerin ulusal çıkarları önceleyerek sorumlu davranmasını gerekli kılıyor." denildi.

AB'nin, Birleşmiş Milletler BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin ara buluculuk çabalarına tam destek verdiğine dikkat çekilen açıklamada, yaklaşık iki hafta sonra düzenlenecek Ulusal Diyalog Forumu'nun da Libya toplumunun tüm kesimlerine, geçiş aşamasını sonlandıracak siyasi yol haritasına katılmaları için tarihi bir fırsat sunduğu kaydedildi.