Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Adli tıp uzmanlarının bir toplu mezardan ceset çıkarmaya başladığı Buça'yı ziyaret eden von der Leyen, Buça’da tanık oldukları karşısında duygularını gizleyemedi.

Kurşun geçirmez yelek giyen Avrupa Komisyonu Başkanı, AB’nin Ukrayna’nın üyeliğini güvence altına alacak "gerekli adımları" atmak için her şeyi yapacağını söyledi.

Von der Leyen, Buça'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada akıl almaz bir şey oldu. Putin'in ordusunun zalim yüzünü gördük. Şehri işgal ederken ne kadar umursamaz ve soğukkanlı olduklarını gördük. Tüm dünya Buça halkıyla birlikte yas tutuyor. Avrupa'nın sınırını, insanlığı, demokrasiyi onlar savunuyor ve bu nedenle bu önemli mücadelede onların yanındayız" diye konuştu.

Daha sonra Kiev’e geçen Avrupa Komisyonu Başkanı ve üst düzey AB diplomatları, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yüz yüze görüştü.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de aralarında bulunduğu heyetle el sıkışan Zelenski, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Binaya girerlerken Von der Leyen, Zelenski'ye Buça gezisini anlatırken elini kalbinin üzerine koydu.

Von der Leyen'in Kiev gezisi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye moral ve maddi destek sağlamayı amaçlıyordu. Brüksel’den Kiev’e trenle yaptığı yolculukta Avrupa Komisyonu Başkanı, Zelenski’ye vereceği en önemli mesajın ‘‘Ukrayna için AB yolu mevcut’’ olacağını söylemişti.

Von der Leyen, ‘‘AB Konseyi’nin başvuruları kabul etmesi genellikle yıllar alır ancak Ukrayna bunu bir ya da iki haftada yaptı. Ben de mümkün olan en kısa sürede ilerlenmesini istiyorum’’ demişti.

Von der Leyen, Ukrayna’nın savaştan demokratik bir ülke olarak çıkmasını istediğini, Avrupa Birliği ve diğer bağışçıların buna yardım edeceklerini kaydetmişti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bu mesajı tekrar etti. Borrell, bu ziyaretin Ukrayna’nın topraklarında kontrol sahibi ve hükümetin hala yetki sahibi olduğunu gösterdiğini söyledi.

‘‘Ukrayna işgal edilmiş, baskılanmış bir ülke değil. Hala bir hükümeti var, yurtdışından gelenleri ağırlayabiliyorlar, hala Kiev’e seyahat edebiliyorsunuz’’ diyen Borrell, AB’nin Kiev’e gelecek günlerde 500 milyon euro daha yardım yapabileceğini bildirdi.

Borrell ziyarette Rusya’yı izole etmek için alınan önlemlerin de ele alınacağını kaydetti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya’yı cezalandırmak için ülkeden petrol ve doğalgaz satın alınmasının yasaklanmasını ve Ukrayna’nın AB’ye tam üye olmasını talep ediyor.

Borrell, Rusya’dan ham petrol ithalatının durmasının Avrupa ekonomilerini zorlayan büyük fiyat artışlarına neden olabileceğine dair bazı endişeler olduğunu söyledi.

Borrell ve von der Leyen, Polonya, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti başbakanlarının geçen ayki ziyaretinin ardından Kiev’de Zelenski’yi ziyaret eden üst düzey siyasetçiler oldu.

