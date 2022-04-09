HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

08.04.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki sivil ölümlerinin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ordusunun "acımasız yüzünü" gösterdiğini söyledi. Von der Leyen, "Avrupa sınırını" savunmasında Kiev’e destek sözü verdi

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Adli tıp uzmanlarının bir toplu mezardan ceset çıkarmaya başladığı Buça'yı ziyaret eden von der Leyen, Buça’da tanık oldukları karşısında duygularını gizleyemedi.

Kurşun geçirmez yelek giyen Avrupa Komisyonu Başkanı, AB’nin Ukrayna’nın üyeliğini güvence altına alacak "gerekli adımları" atmak için her şeyi yapacağını söyledi.

Von der Leyen, Buça'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada akıl almaz bir şey oldu. Putin'in ordusunun zalim yüzünü gördük. Şehri işgal ederken ne kadar umursamaz ve soğukkanlı olduklarını gördük. Tüm dünya Buça halkıyla birlikte yas tutuyor. Avrupa'nın sınırını, insanlığı, demokrasiyi onlar savunuyor ve bu nedenle bu önemli mücadelede onların yanındayız" diye konuştu.

Daha sonra Kiev’e geçen Avrupa Komisyonu Başkanı ve üst düzey AB diplomatları, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yüz yüze görüştü.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de aralarında bulunduğu heyetle el sıkışan Zelenski, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Binaya girerlerken Von der Leyen, Zelenski'ye Buça gezisini anlatırken elini kalbinin üzerine koydu.

Von der Leyen'in Kiev gezisi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye moral ve maddi destek sağlamayı amaçlıyordu. Brüksel’den Kiev’e trenle yaptığı yolculukta Avrupa Komisyonu Başkanı, Zelenski’ye vereceği en önemli mesajın ‘‘Ukrayna için AB yolu mevcut’’ olacağını söylemişti.

Von der Leyen, ‘‘AB Konseyi’nin başvuruları kabul etmesi genellikle yıllar alır ancak Ukrayna bunu bir ya da iki haftada yaptı. Ben de mümkün olan en kısa sürede ilerlenmesini istiyorum’’ demişti.

Von der Leyen, Ukrayna’nın savaştan demokratik bir ülke olarak çıkmasını istediğini, Avrupa Birliği ve diğer bağışçıların buna yardım edeceklerini kaydetmişti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bu mesajı tekrar etti. Borrell, bu ziyaretin Ukrayna’nın topraklarında kontrol sahibi ve hükümetin hala yetki sahibi olduğunu gösterdiğini söyledi.

‘‘Ukrayna işgal edilmiş, baskılanmış bir ülke değil. Hala bir hükümeti var, yurtdışından gelenleri ağırlayabiliyorlar, hala Kiev’e seyahat edebiliyorsunuz’’ diyen Borrell, AB’nin Kiev’e gelecek günlerde 500 milyon euro daha yardım yapabileceğini bildirdi.

Borrell ziyarette Rusya’yı izole etmek için alınan önlemlerin de ele alınacağını kaydetti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya’yı cezalandırmak için ülkeden petrol ve doğalgaz satın alınmasının yasaklanmasını ve Ukrayna’nın AB’ye tam üye olmasını talep ediyor.

Borrell, Rusya’dan ham petrol ithalatının durmasının Avrupa ekonomilerini zorlayan büyük fiyat artışlarına neden olabileceğine dair bazı endişeler olduğunu söyledi.

Borrell ve von der Leyen, Polonya, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti başbakanlarının geçen ayki ziyaretinin ardından Kiev’de Zelenski’yi ziyaret eden üst düzey siyasetçiler oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB'ye girişin ilk adımı sayılıyor! Zelenskiy'e teslim ettiAB'ye girişin ilk adımı sayılıyor! Zelenskiy'e teslim etti
Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktıAraca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı
8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum 8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Ucuz et satışı başladı! İşte fiyatlar

Ucuz et satışı başladı! İşte fiyatlar

Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı

Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı

Kendisini darp eden doktora kurşun yağdırdı

Kendisini darp eden doktora kurşun yağdırdı

Rusya'dan çok konuşulacak iddia: Rus füzeleri değil

Rusya'dan çok konuşulacak iddia: Rus füzeleri değil

Korkunç saldırıda bilanço ağırlaşıyor

Korkunç saldırıda bilanço ağırlaşıyor

İlginizi Çekebilir

Kıllarını eleştirdiler! Resti çekti: İstediğim kadarını alırım

Kıllarını eleştirdiler! Resti çekti: İstediğim kadarını alırım

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.