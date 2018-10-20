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Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 22:43 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle iligili detaylar ve 1963 Viyana Konsolosuluk Sözleşmesi'nin şok edici şekilde ihlali çok endişe vericidir" denildi.

Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildi

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Konsolosuluk Sözleşmesi Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Konuda uzmanlaşmış infaz timinin ilk icraatı olmadığı besbelli. Kimbilir daha önce yüzlerce kişi parçalanıp paketlenmiştir. Bu patavatsızlık o özgüvenden.
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