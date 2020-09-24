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Avrupa Birliği'nden flaş Lukashenko kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:44 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avrupa Birliği'nin (AB), Lukashenko'yu Belarus cumhurbaşkanı olarak tanımayı reddettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nden flaş Lukashenko kararı

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün yemin ederek göreve başlayan Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını, seçimin sonucunu tanımadığını bildirdi.

AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'taki seçimin "adil ve özgür olmadığını" belirterek, sonuçlarını tanımadıklarını yineledi.

Borrell, "Aleksandr Lukaşenko'nun 23 Eylül 2020'de sözde göreve başlaması ve bir dönem daha yetkisini sürdürmesinin demokratik meşruiyeti bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Seçimlerden bu yana gösterilerin devam etiğini hatırlatan Borrell, Lukaşenko'nun yeniden göreve başlamasının ülkedeki siyasi krizi derinleştireceğini savundu. AB olarak Belarus halkının demokratik taleplerini desteklediklerini belirten Borrell, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözetiminde yeniden "özgür ve adil" seçimlerin yapılmasına yönelik isteklerin arkasında olduklarını aktardı.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 kez arka arkaya cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko'nun 9 Ağustos’ta yapılan seçimi yüzde 80,1 oy ile yeniden kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 10,12 oy alabildiği açıklanmıştı.

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, seçim günü akşamı itibarıyla "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla muhalefetin organizasyonuyla protestolar başlamıştı. Devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

(AA)

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