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AB, İsrail ve Gazze'de şiddete son verilmesi çağrısında bulundu

18.05.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Portekiz'in Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, İsrail'in Filistinlilere saldırıları sonrası artan gerilimin düşürülmesi, çatışmaların derhal sonlandırılması çağrısında bulunarak, "Çocukların da içinde bulunduğu çok sayıdaki sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle dehşete düştük." dedi.

AB, İsrail ve Gazze'de şiddete son verilmesi çağrısında bulundu

Augusto Santos Silva, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda düzenlenen "İsrail-Filistin meselesine yönelik AB stratejisi" konulu oturumuna AB Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık ettiği için katılamayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına konuşma yaptı.

İsrail ile işgal altındaki Filistin'de şiddetin arttığını, Gazze'de gerilimin yükseldiğini, Harem-i Şerif dahil olmak üzere Kudüs'te çatışmalar yaşandığını hatırlatan Santos Silva, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları olsun, Hamas'ın ayrım gözetmeden yaptığı roket atışları olsun, sonuçta çocukların da içinde bulunduğu çok sayıdaki sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle dehşete düştük. Çatışma derhal bitmeli." dedi.

"BU KABUL EDİLEMEZ VE SONA ERMELİ"

AB'nin çatışmanın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü aktaran Santos Silva, şöyle devam etti:

"Açık olalım. AB, İsrailli sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan roket atışlarını kınamıştır. Bu kabul edilemez ve sona ermeli. İsrail'in sivil halkı koruma hakkını anlıyoruz. Ancak İsrail'in karşılığının orantılı olmasını ve güç kullanımının azami itidalle yapılmasını bekliyoruz."

Önceliğin sivil can kayıplarının önlenmesi için gerginliğin derhal düşürülmesi olduğunu sık vurgulayan Santos Silva, "Tüm taraflar uluslararası insani hukuka uymalı ve insani erişimi sağlamalı." diye konuştu.

"KUDÜS'TE YAŞANAN OLAYLAR ENDİŞE VERİCİYDİ"

Santos Silva, son gerilimin nedenleri konusunda ise şunları dile getirdi:

"Birçoğumuzun son çatışmanın en yakın sebepleri hakkında güçlü görüşlerimiz var. Aslında Müslümanların kutsal günlerinin sonuna doğru Kudüs'te yaşanan olaylar endişe vericiydi. Harem-i Şerif'teki çatışmalardan derin endişe duyuyorduk. Açık olalım. Üç tek tanrılı dine ev sahipliği yapan bir şehirde tüm taraflar kutsal mekanların statüsünü korumalı ve buna saygı duymalıdır. İbadet özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü garanti altına alınmalıdır. Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmaları ciddi endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. İsrail'in bu kişilerin çıkarılmasına izin vermemesi hayati önemdedir. Bu tür eylemler uluslararası hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi körüklemekten başka işe yaramaz."

Tüm liderlere aşırıcıların şiddetine ve nefretine karşı çıkma çağrısı yapan Santos Silva, son olayların iki devletli çözüm için müzakerelere dönme ihtiyacını tekrar ortaya koyduğunu vurguladı.

Santos Silva, "Gazze'deki statüko, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığının kanıtıdır. Hem İsrailliler hem de Filistinliler eşit haklar, temel özgürlükler ve demokrasiden faydalanarak güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Santos Silva, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılabilmesi için yeni bir tarih belirlenmesi gerektiğini vurguladı. (AA)

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