AB, İsrail ve Gazze'de şiddete son verilmesi çağrısında bulundu

Augusto Santos Silva, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda düzenlenen "İsrail-Filistin meselesine yönelik AB stratejisi" konulu oturumuna AB Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık ettiği için katılamayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına konuşma yaptı.

İsrail ile işgal altındaki Filistin'de şiddetin arttığını, Gazze'de gerilimin yükseldiğini, Harem-i Şerif dahil olmak üzere Kudüs'te çatışmalar yaşandığını hatırlatan Santos Silva, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları olsun, Hamas'ın ayrım gözetmeden yaptığı roket atışları olsun, sonuçta çocukların da içinde bulunduğu çok sayıdaki sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle dehşete düştük. Çatışma derhal bitmeli." dedi.

"BU KABUL EDİLEMEZ VE SONA ERMELİ"

AB'nin çatışmanın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü aktaran Santos Silva, şöyle devam etti:

"Açık olalım. AB, İsrailli sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan roket atışlarını kınamıştır. Bu kabul edilemez ve sona ermeli. İsrail'in sivil halkı koruma hakkını anlıyoruz. Ancak İsrail'in karşılığının orantılı olmasını ve güç kullanımının azami itidalle yapılmasını bekliyoruz."