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Avrupa Birliği’nden Rusya’ya bir şok daha!

09.03.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa’nın yaptırımları devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı yaptığı son dakika açıklamasında ‘Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarına yanıt olarak yaptırımlar ağını daha da sıkılaştırıyoruz’ dedi ve alınan yeni kararları duyurdu.

Avrupa Birliği’nden Rusya’ya bir şok daha!

‘Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığına yanıt olarak yaptırımlar ağını daha da sıkılaştırıyoruz.’

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı son açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya karşı 160 oligark, Rus politikacı ve üç Belarus bankasını hedef alan dördüncü tur yaptırımları onayladığını söyledi.

U.S. Secretary of State Blinken is welcomed by EU Commission President von der Leyen, in Brussels

Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

‘Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığına yanıt olarak yaptırımlar ağını daha da sıkılaştırıyoruz:
•160 kişi listelendi: Oligarklar, Rusya Federasyonu Konseyi üyeleri
•Beyaz Rusya bankacılık sektörü
•Rusya'ya denizcilik navigasyon teknolojisi ihracatı
•Rusya'nın kripto varlıkları’

YENİ YAPTIRIMLAR ONAYLANDI

Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı da Twitter'da yaptığı açıklamada, AB büyükelçilerinin "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karışan liderlere, Rus oligarklarına ve aile üyelerine yönelik yeni yaptırımları" onayladıklarını söyledi.

Fransa cumhurbaşkanlığı, "Bu yaptırımlar, üç Belarus bankasını SWIFT sisteminin dışında bırakıyor. Kripto para birimleri konusunu açıklığa kavuşturuyor ve ihraç edilemeyecek mal ve malzeme listelerini de yaptırımlar arasına ekliyor."

Yaptırımlarla ilgili detayların Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
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