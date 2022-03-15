Avrupa Birliği’nden Rusya’ya yeni yaptırımlar

Yaptırımların ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak Fransa, Rusya’nın ‘‘en çok kayırılan ülke’’ statüsünün geri alınacağını bildirdi. Bu durum Rus ürünlerinin yasaklanması ya da ağır vergiler uygulanmasına yol açarak Rusya’yı Kuzey Kore ve İran’la benzer bir konuma sokabilir.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatik kaynaklara göre yaptırımlar, Rus demir çelik ithalatına, 50 bin euro’dan (55 bin dolar) pahalı arabalar dahil lüks malların ihracatına ve petrol şirketleriyle enerji sektörüne yatırım yasağını içerecek şekilde hazırlandı.

Diplomatlar, yaptırımlar kapsamında ayrıca Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç ve 14 kişinin daha AB’nin yasaklı Rus milyarderler listesine dahil edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere önde gelen çok uluslu kuruluşlara üyelik haklarını askıya almaya çalıştığını da söyledi. Yaptırımlar AB’nin resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

UKRAYNA: ‘‘RUSYA AVRUPA KONSEYİ’NDEN ÇIKARTILSIN’’

Ukrayna ise Avrupa Konseyi’nden Rusya’yı üyelikten çıkartmasını istedi.

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla Avrupa Birliği’nden ayrı bir kuruluş olarak kurulan Avrupa Konseyi, Rusya’nın üyeliğini 25 Şubat’ta askıya almıştı. Şimdi ise Konsey Rusya’yı üyelikten tamamen çıkartmayı görüşüyor. Bu adım, Avrupa Konseyi’nin İkinci Dünya Savaşı’nın ardından oluşturulmasından bu yana bir ilk olacak.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Konsey’e hitaben yaptığı konuşmada ‘‘Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden dışlanması kararının derhal onaylanmasını istiyoruz. Bu nedensiz ve gayrı meşru saldırı insan hayatının en temel değer olduğu Avrupa ailesinin içinde barınamaz’’ diye konuştu.

Şmihal, ‘‘Sadece Ukrayna’ya değil, tüm Avrupa’ya yardım etmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz’’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise geçen hafta Moskova’nın Avrupa Konseyi’ne katılımını sonlandıracağını belirtmişti.

RIA haber ajansı konseyin parlamenterler asamblesindeki Rus delegasyonundan bir üyenin açıklamasına dayanarak Rusya’nın konseyin genel meclis toplantılarına katılımını sonlandıracağını ve toplantılarında da yer almayacağını bildirmişti.

Kremlin geçen ay Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasının "gerçekten adaletsiz" olduğunu söylemiş, ancak bu hamlenin örgüte "kapıyı kapatmak" için iyi bir neden sağladığını ve Moskova'ya tehlikeli suçlar karşısında ölüm cezasını geri getirme fırsatı verdiğini eklemişti.

Rusya Ukrayna işgalinin Ukrayna’nın “Nazileşmesini” önlemek için yapılan bir ‘‘özel askeri operasyon’’ olduğunu söylüyor. Ukrayna ve batılı müttefikleri ise bunun nedensiz bir savaş olduğu görüşünde.

