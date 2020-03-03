Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması: Kimse AB'ye şantaj yapamaz

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimiz şehit oldu. Hain saldırının ardından Türkiye'nin, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alması Avrupa Birliği'nden (AB) büyük panik yarattı.

AB'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye'nin göçmenlere sınırlarını açmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Avramopulos, "Kimse AB'ye şantaj yapamaz" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM BU OLAMAZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçmesi için sınırlarını açma kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Zorlukların farkındayım ama çözüm bu olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

KATİ PİRİ'DEN AB'YE MÜLTECİ ELEŞTİRİSİ

Öte yandan, AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye'ye mülteci anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Ankara'ya 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtirken Kati Piri, "Türkiye hangi bölümüne uymalı? 2016'da vizelerin kaldırılacağı belirtilmişti; 2018'e kadar 6 milyar euro taahhüt edilmişti ancak fonlarda gecikme yaşanıyor, yeni fon öngörülmüyor; yeni fasılların açılması söz konusu bile değil; öte yandan 3 yılda sadece 25 bin mülteci yeniden yerleştirildi." dedi.

