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Avrupa Birliği'nden Ukrayna üyeliği mesajı: AB'nin bir parçası olacak

27.02.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken, Avrupa Birliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı kendilerinden gördüklerini ve zaman içinde AB'nin içine almak istediklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nden Ukrayna üyeliği mesajı: AB'nin bir parçası olacak

Rus ordusunun 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda yeni bir açıklama geldi. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Euronews televizyon kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'nın AB pazarına entegrasyonu süreci bulunduğunu anımsattı.

"UKRAYNA AB'NİN BİR PARÇASI"

Ukrayna ile AB arasında enerji şebekeleri konusunda da çok yakın iş birliği olduğunu belirten von der Leyen, "Birlikte çok yakın çalıştığımız pek çok konu var." dedi. Von der leyen, Ukrayna'nın zamanla AB'nin bir parçası olacağına işaret ederek, "Onlar bizlerden biri ve onları içeri almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Ukrayna ile Rusya arasında olası barış görüşmeleriyle ilgili Von der Leyen, "Tabii ki Ukrayna tarafının barış görüşmelerini kabul etmesi ve Ukrayna tarafı için şartların iyi olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, her zaman barış görüşmelerini savaşmaya tercih edeceklerine dikkati çekerek, "Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güven tamamen kırıldı ve aşındı." diye konuştu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Ukrayna
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