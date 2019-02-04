Avrupa Birliği Parlamentosundan Venezuela açıklaması

İngiltere, Fransa, İspanya, İsveç, Avusturya ve Danimarka, muhalif lider Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Avrupa Birliği üyesi 28 ülke, Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro’ya 4 Şubat’a kadar erken genel seçim çağrısı yapması için süre vermişti. İngiltere, Fransa, İspanya, İsveç, Avusturya ve Danimarka, muhalif lider Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu. Almanya’nın da benzer bir karar alması öngörülüyor Geçtiğimiz Perşembe günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Parlementosunda Venezuela’yı ilgilendirecek önemli bir karar alındı. Geçtiğimiz haftalarda isminin neredeyse birkaç defa duyuran muhalif siyasetçi Juan Guaido hem Avrupa Birliği tarafından hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından geçici başkan olarak tanındı. Venezuela halkının neredeyse adını bile duymadığı Guiado, geçen hafta yaptığı açıklamada kendisini geçici başkan ilan ederken, bu durumun Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da kabul edilmesi mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından sert bir tepki geldi. Geçici Başkan Gudiado’nun yaptığı açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump “Maduro hükümeti gücünü ve saygısını kaybetmiştir. Hükümet meşrutiyetini ve otoritesini kaybetmiştir. Bu süreç ile birlikte Guiado’yu Venezuela ülkesinin fiili başkanı olarak tanıyoruz” açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından sonra Maduro hükümeti tarafından keskin bir karar alınarak, ABD Amerika ile olan diplomatik ilişkilerin sonlandırdığını ifade edilerek Amerikalı Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini söyledi. ABD ve Avrupa Birliği’nin aldığı karar sonrası Venezuela Savunma Bakanlığı Maduro başkanlığındaki Venezuela’yı desteklediklerini açıkladı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, “Anavatanın askerleri, yabancı güçlerin bizlere dayattığı gayri resmi devlet başkanını tanımamaktadır. Anayasayı korumak bizlerin en önemli görevidir” açıklamasını yaparak, kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido’yu tanımadıklarını resmen açıklamış oldu.

Maduro’yu Hangi Ülkeler Desteklemiyor?

Gerek Avrupa Birliği’nden gerek ise ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından sonra gözler Venezuela’nın komşu ülkelerine çevrilirken Şili, Peru, Brezilya, Guatemala, Kolombiya ve Paraguay ülkeleri de Guiado hükümetini tanıyacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, “Umuyoruz ki bütün Avrupa Birliği ülkeleri Venezuela’daki demokratik güçlere destek verirler. Guiado, Venezuela halkının verdiği desteğe sahiptir” açıklamalarını yaptı.

Juan Guiado’ya destek veren Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise İngiltere, İspanya, İsveç ve Avusturya bulunuyor.

Maduro’dan iş savaş uyarısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün İspanyol televizyon programı Salvados ile gerçekleştirdiği televizyon röportajında kendisine uygulanan baskı nedeniyle oluşabilecek bir iç savaşı göz ardı edemeyeceğini söyledi. Maduro, ABD Başkan’ı Donald Trump’ı ülkedeki krize müdahale etmesi durumunda Beyaz Saray’ı kanla lekelemiş olacağı konusunda uyardı ve AB’nin Pazar günü için yaptığı erken seçim çağrısını kabul etmedi.

Röportaj sırasında Maduro’ya, Venezulea’daki krizin iç savaşla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna, "Kimse bu soruyu kesin olarak cevaplayamaz. Her şey ABD ve Batılı müttefiklerinin saldırganlık düzeyine bağlı. İç işlerimize kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz ve kendimizi ülkemizi savunmaya hazırlıyoruz" dedi.

