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Avrupa Birliği Sudan Delegasyon Başkanı Jean-Michel Dumond:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 03:43 | Son Güncelleme

"Tutukluların serbest bırakılması için hükümet yetkilileriyle temaslarımız sürüyor”

Avrupa Birliği (AB) Sudan Delegasyon Başkanı Jean-Michel Dumond, aralık ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protesto eylemleri nedeniyle tutuklananların serbest bırakılması ve temel özgürlüklerin garanti altına alınması için hükümet yetkilileriyle temaslarının sürdüğünü bildirdi.

AB Sudan Delegasyon Başkanı Jean-Michel Dumond, muhalif Kongre Partisi lideri Ömer ed-Dakir ile görüştü.

Kongre Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dumond, AB'nin, Sudanlıların barış ve istikrarı, demokratik dönüşümü ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebileceğinden umutlu olduğunu ifade etti.

AB'nin bu amaçlara ulaşmak için Sudanlılara desteğe hazır olduğunu belirten Dumond, "Tutukluların serbest bırakılması ve temel özgürlüklerin garanti altına alınması için hükümet yetkilileriyle temaslarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

- "AB daha net tavır takınmalı"

Sudan halkının talebinin, rejimin devrilmesi ve iktidarın geçici bir otoriteye teslim edilmesi olduğunu söyleyen Kongre Partisi lideri Dakir ise AB’nin insan hakları ve tutuklular meselesinde daha net tavır takınmasını istedi.

Hükümet karşıtı protesto gösterilerinin dördüncü ayına girdiği Sudan’da, Komünist Partisi Sekreteri Muhammed Muhtar Hatib'in de yer aldığı muhalif siyasiler ve Ulusal Uzlaşı İttifakı liderlerinin olduğu aktivistler halen tutuklular arasında bulunuyor.

- 19 Aralık'tan beri süren gösteriler

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Sudan'da 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü. OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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Avrupa Birliği (AB) Sudan Delegasyon Başkanı Jean-Michel Dumond

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