Avrupa Birliği Sudan Delegasyon Başkanı Jean-Michel Dumond:

Avrupa Birliği (AB) Sudan Delegasyon Başkanı Jean-Michel Dumond, aralık ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protesto eylemleri nedeniyle tutuklananların serbest bırakılması ve temel özgürlüklerin garanti altına alınması için hükümet yetkilileriyle temaslarının sürdüğünü bildirdi.

AB Sudan Delegasyon Başkanı Jean-Michel Dumond, muhalif Kongre Partisi lideri Ömer ed-Dakir ile görüştü.

Kongre Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dumond, AB'nin, Sudanlıların barış ve istikrarı, demokratik dönüşümü ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebileceğinden umutlu olduğunu ifade etti.

AB'nin bu amaçlara ulaşmak için Sudanlılara desteğe hazır olduğunu belirten Dumond, "Tutukluların serbest bırakılması ve temel özgürlüklerin garanti altına alınması için hükümet yetkilileriyle temaslarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

- "AB daha net tavır takınmalı"

Sudan halkının talebinin, rejimin devrilmesi ve iktidarın geçici bir otoriteye teslim edilmesi olduğunu söyleyen Kongre Partisi lideri Dakir ise AB’nin insan hakları ve tutuklular meselesinde daha net tavır takınmasını istedi.