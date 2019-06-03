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Avrupa Birliği Tescilli Türk Tatlısı 'Antep Baklavası'

03.06.2019 23:23 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan “Antep Baklavası” bin bir emekle üretilerek Türkiye'nin ve başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Avrupa Birliği Tescilli Türk Tatlısı 'Antep Baklavası'

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan “Antep Baklavası” bin bir emekle üretilerek Türkiye'nin ve başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı şehirler" unvanı verdiği Gaziantep'in baklavası, insanların vazgeçemediği lezzetlerden biri haline geldi.

Hamur, fıstık ve şerbetle hazırlanan ve “Antep Baklavası” özellikle bayramlarda yerli ve yabancı turistler tarafından daha çok rağbet görüyor. Bayram öncesi mesai ve personel sayısını iki katına çıkaran baklava üreticileri ise bu yoğun talep karşısında oldukça memnun.

Lezzetli olduğu kadar yapımı da zorlu olan baklavanın yapımında olmazsa olmazının kullanılan malzeme ve ustalık olduğunu vurgulayan 20 yıllık baklava ustası Kadir Kocaoğlu, “Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin baklava denildiğinde akıllara Antep, Antep dendiğinde ise baklava geliyor” dedi.

Baklavanın kente Halep’ten geldiğini belirten Kocaoğlu, “Halep’e gidip gelen kervanlar sayesinde Gaziantepliler Halep’te baklava yapımını öğreniyor. Ondan sonragelip Gaziantep’te yapmaya başlıyorlar. Ama bu işi ilerleterek baklavayı üst noktalara taşıyorlar" diye konuştu.

Malzeme ve ustalık önemli

Teknolojinin ilerlemesiyle bazı nimetlerinden faydalandıklarını, ancak baklavada teknolojinin etkisinin çok az olduğunu söyleyen Kocaoğlu, baklava yapımında asıl işin el emeğinde yani ustalıkta bittiğini dile getirdi.

Gaziantep baklavasında kullanılan malzemenin de çok önemli olduğunun altını çizen Kocaoğlu, “İkisinden birisi eksik olursa iyi bir baklava çıkmıyor. Kaliteli malzeme olmayınca ustalıkta bir yere kadar oluyor. Ustalık olur da malzeme olmasa, o da belli bir yere kadar oluyor. Ancak ikisi bir araya geldiğinde nefis baklavalar ortaya çıkıyor. Biz bu sektörde çırak bulmada zorluk yaşamıyoruz. Çünkü bu mesleği öğrenme noktasında talep çok. Gelen gençler işi severek öğreniyor. Çünkü Gaziantep’te baklava ustalığı prestijli bir meslektir. Okullar tatil olduğunda bize bolca çırak geliyor. Biz de mesleğin ilerlemesi ve ölmemesi için elimizden geldiğince çırak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir baklava ustasının yetişmesi en az 8 yıl alıyor” diye ekledi.

Baklavayı gerektiği gibi üretenlerin yanı sıra merdiven altlarında kalitesiz üretim yapan yerlerin de olduğunu söyleyen Kocaoğlu, gerçek bir baklavanın yapımında harcanan emekten ötürü pahalı olduğu kaydetti.

Kocaoğlu, "Ucuz etin yahnisi olmaz" deyimini örnek vererek ucuz baklavanın yenilmemesi tavsiyesinde bulundu.

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