Avrupa Birliği Tescilli Türk Tatlısı 'Antep Baklavası'

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan “Antep Baklavası” bin bir emekle üretilerek Türkiye'nin ve başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı şehirler" unvanı verdiği Gaziantep'in baklavası, insanların vazgeçemediği lezzetlerden biri haline geldi.

Hamur, fıstık ve şerbetle hazırlanan ve “Antep Baklavası” özellikle bayramlarda yerli ve yabancı turistler tarafından daha çok rağbet görüyor. Bayram öncesi mesai ve personel sayısını iki katına çıkaran baklava üreticileri ise bu yoğun talep karşısında oldukça memnun.

Lezzetli olduğu kadar yapımı da zorlu olan baklavanın yapımında olmazsa olmazının kullanılan malzeme ve ustalık olduğunu vurgulayan 20 yıllık baklava ustası Kadir Kocaoğlu, “Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin baklava denildiğinde akıllara Antep, Antep dendiğinde ise baklava geliyor” dedi.

Baklavanın kente Halep’ten geldiğini belirten Kocaoğlu, “Halep’e gidip gelen kervanlar sayesinde Gaziantepliler Halep’te baklava yapımını öğreniyor. Ondan sonragelip Gaziantep’te yapmaya başlıyorlar. Ama bu işi ilerleterek baklavayı üst noktalara taşıyorlar" diye konuştu.