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Avrupa Birliği Türkiye Raporunu açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 16:29 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye raporunu açıkladı.

Avrupa Birliği Türkiye raporunu açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın, Avrupa Birliği için önemli partner olarak başlayan Türkiye raporunda, göç ve mültecileri destekleme konusunda, etkili işbirliği dahil ortak menfaatlerin olduğu temel alanlarda Türkiye ile diyalog ve işbirliğinin devam ettiği belirtildi.
Rapor’da bununla birlikte, anayasa değişikliğinin yapılmasıyla Türkiye’nin, hukukun uygulanmasında, temel haklarda, siyasi sistemdeki etkin kontrol ve dengelerin sağlanması konusunda Avrupa Birliği’nden daha da uzaklaşmaya devam ettiği belirtildi.
Rapor’da Haziran 2018’de Avrupa Konseyi’nin oy birliği ile bu sebepten Türkiye’nin AB’ye girişi ile ilgili müzakerelerinin durma noktasına geldiğini not ettiği ve başka fasılların açılamayacağı ve kapanamayacağı belirtildi. Raporda, bu değerlendirmeyi gerektiren esasların halen geçerli olduğu ifade edildi.

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