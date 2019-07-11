Avrupa Birliği Türkiye’ye Yaptırıma mı Hazırlanıyor?

Avrupa Birliği Ankara’yla üst düzey müzakereleri ve hava ulaşım anlaşmasıyla ilgili görüşmeleri askıya almaya, Türkiye’ye gelecek yıl için ayrılan kaynağı da dondurmaya hazırlandığı belirtildi.

Haber ajansı Reuters, iddiasını konuyla ilgili ulaştığı taslak metne dayandırdı. Habere göre Avrupa Birliği bu adıma gerekçe olarak Türkiye’nin Kıbrıs kıyılarında “yasa dışı” sondaj çalışmalarını gerekçe gösteriyor.

Avrupa Birliği’nin bu ortak kararı hala değişebilir. Söz konusu kararın bugün Brüksel’de üye ülkelerin temsilcileri tarafından görüşülmesi bekleniyor. Bununla birlikte kararın kabul edilerek Pazartesi günkü dışişleri bakanları toplantısıyla uygulamaya geçmesi öngörülüyor.

Taslak metinde Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında süren yasa dışı sondaj faaliyetleri ışığında Avrupa Birliği’nin hava ulaşım anlaşması müzakerelerini askıya alma ve yüksek düzeyde diyalogda bulunmama kararı aldığı belirtiliyor.

Metinde, Konsey’in Avrupa Komisyonu’na Türkiye’ye 2020 için katılım öncesi desteği azaltması ve Avrupa Yatırım Bankası’na Türkiye’deki borç verme aktivitelerini yeniden değerlendirme çağrısı yapıldı.

Taslak metinde ayrıca Türkiye’nin sondaja devam etmesi durumunda Avrupa Birliği’nin daha kısıtlayıcı önlemler almaya hazır olduğu da kaydedildi.

