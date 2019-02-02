HABER

Avrupa Birliği ülkeleri Guaido’yu tanımak için harekete geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği üyesi hükümetler, seçim yapılana kadar Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici başkan olarak tanımak için harekete geçiyor.

Avrupa Birliği üyesi hükümetler, seçim yapılana kadar Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici başkan olarak tanımak için harekete geçiyor. Ancak, bu hareketin siyasi krizlere örnek teşkil etmesinden korkulduğu için dikkatli dil kullanmalarının beklendiği kaydedildi.
Avrupa ülkeleri Dışişleri Bakanları, Guaido’yu yalnızca yeni bir seçim yapılana kadar destekleme kararı aldı. Brüksel’den yapılan ortak açıklamada Avrupa Birliği’nin blok olarak değil, AB üyesi 28 devletin Venezuela Meclis Başkanı Guaido’yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıyıp tanımadığına her ülkenin kendisinin tek tek karar vereceği kaydedildi.
İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya’nın, geçtiğimiz cumartesi 8 gün içinde seçim kararı verilmesi şartının yerine getirilmediği için pazartesi gününden itibaren Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanımasının beklendiği belirtildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bunun kabul edilemez bir ültimatom olduğunu söyledi.
AB üyesi diğer küçük devletlerin açıkça ‘tanıma’ ifadesini kullanmadan kaçınarak Guaido’nun arkasında olduklarını açıklamasının beklendiği belirtildi.
AB diplomatları tarafından hazırlanan iki belgede geçici başkan olarak Guaido’ya destek vereceklerini açıklayacakları kaydedildi. Avrupa Birliği’nin adı açıklanmayan bir diplomatının çok sayıda ülkenin bu defakto tanımanın geçici özelliğine vurgu yapmak istediğini söyledi.
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü hazırladıkları bir belgeye göre AB uluslararası bir temas grubu oluşturacağı, grubun düzenli, ihtiyatlı ve yapıcı temaslarla Venezuela’da 90 gün içinde bir seçim gerçekleştirilmesi için çalışacağı kaydedildi.
AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya hükümetlerinin yer alacağını Uluslararası Temas Grubu’nun Boliviya, Ekvador ve diğer ülkelerle görüşmeler yapacağını söyledi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Karamollaoğlu: Geçmişe giderek insanları itham etmek hatadırKaramollaoğlu: Geçmişe giderek insanları itham etmek hatadır
Bakan Akar: Tarafların Türkiye'nin tezlerine yaklaştığını memnuniyetle takip ediyoruzBakan Akar: Tarafların Türkiye'nin tezlerine yaklaştığını memnuniyetle takip ediyoruz

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
CHP'de kritik toplantı! Adaylar değişebilir

Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.