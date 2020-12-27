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Avrupa Birliği Ülkelerinde Aşılama Başladı

27.12.2020 16:22 | Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği Ülkelerinde Aşılama Başladı

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde koordineli olarak aşılama başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 27 üye ülkeye Pfizer-BioNTech aşısının Cumartesi dağıtıldığını açıklamasıyla ilk aşılar yapılmaya başlandı

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde koordineli olarak aşılama başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 27 üye ülkeye Pfizer-BioNTech aşısının Cumartesi dağıtıldığını açıklamasıyla ilk aşılar yapılmaya başlandı.

Avrupa Birliği ülkelerinde 335 binden fazla insan Corona nedeniyle hayatını kaybetti. 14 milyondan fazla kişi de virüse yakalandı.

Üye ülkelerin nerdeyse tamamında kısıtlayıcı kurallar yürürlükte.

Avrupa Birliği’nde aşılar Corona virüsünün daha bulaşıcı bir şeklinin ortaya çıktığı bir dönemde başladı.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 446 milyon insan yaşıyor. Avrupa Birliği bazı şirketlerle 2 milyar doz aşı anlaşması yapmış durumda.

Aşı kampanyasının başlamasıyla üye ülkelerde doktorlar, hemşireler ve yaşlılar aşının ilk dozunu olmak için sıraya girdi.

Bazı üye ülkeler bir gün daha bekleyemeceklerini belirterek Cumartesi günü aşı kampanyasını başlattı.

Almanya, Macaristan ve Slovakya da aşı kampanyası Cumartesi günü başladı.

İtalya’da da virüsün ilk ortaya çıktığı Spallanzani’de ilk doz aşılar yapıldı.

Avrupa ülkelerine Ocak ayında daha fazla miktarda aşının ulaşması bekleniyor.

İspanya’nın Guadalajara kentindeki Los Olmos bakım evinde 96 yaşındaki Araceli Hidalgo ilk aşıyı olan kişi oldu. İtalya gibi İspanya da virüsten en fazla etkilenen ülkelerden biriydi.

Çek Cumhuriyeti’nde de Başbakan Andrej Babis aşının ilk dozunu oldu ve aşıyla ilgili olarak endişelenmeye gerek olmadığı mesajını verdi.

Aşının ilk dozunu olanlar üç hafta sonra ikinci dozunu olmak zorunda.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bir video mesajı yayınladı ve aşı kampanyasının “birlik anı” olduğu mesajını verdi.

Birliğe üye ülkeler ilk olarak kimlerin aşı olacağına kendileri karar verdi. Çoğu ülke sağlık çalışanlarıyla bakım evlerinde kalanlara ilk aşıların yapılması yönünde karar aldı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, bugünün salgının sonu olmadığını ama zaferin başlangıcı olduğunu söyledi.

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