Avrupa Birliği Yetkilisi Göçmenler İçin Ankara’da

Avrupa Birliği’nin (AB) İçişlerinden Sorumlu Komisyon Başkanı Ylva Johansson, Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile göçmen krizini görüştü.

Görüşme, Türkiye ile AB Arasında Göç ve Güvenlik Alanlarında 1. Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı çerçevesinde yapıldı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye, yürüttüğü bu etkili ve kapsamlı sınır güvenliği ve göç politikasıyla Avrupa’nın üstesinden gelemeyeceği bir göçmen akınına uğramasının önüne geçmiştir. Ama artık bizim bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değildir. Her ne kadar verilen sözler tam manasıyla yerine getirilmemiş olsa da meselenin sadece maddi külfet paylaşımıyla çözülemeyecek bir boyuta ulaştığını herkes görmeli ve kabul etmelidir” sözleri dikkat çekmişti.

Erdoğan, dün akşam da göç meselesiyle ilgili etkin ve hızlı hareket edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün statüsünü Göç İdaresi Başkanlığı’na dönüştürme kararı alındığını açıkladı.

AB tarafı “Birlikte çözebiliriz” mesajı verdi

AB’nin İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson ise, bugün Ankara’da İçişleri Bakanı Soylu’yla göç ve güvenlik başlıklarını değerlendirdiklerini belirterek, toplantı için “Türkiye ile AB arasında göç yönetimi, insan kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele, terörist saldırıları önleme için işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım” değerlendirmesi yaptı.

Johansson, “Türkiye, başta Suriyeliler olmak üzere dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Bugünkü toplantıda, ancak birlikte çalışarak çözebileceğimiz Afganistan’daki son durumdan kaynaklanan zorlukları ve diğer bölgeler kaynaklı endişelerimizi konuştuk” açıklaması yaptı.

Göç İdaresi son rakamları açıkladı

Bu arada Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 7 Ekim itibariyle açıkladığı son verilere göre; Türkiye’ye 2021 yılında kaçak giriş yapmış düzensiz göçmen sayısı 112 bin 455’e yükseldi. Bu kaçak göçmenlerden 47 bin 62’si Afganistan, 16 bin 707’si Suriye ve 12 bin 181’i Pakistan’dan gelen kişiler olarak kayda geçti. Sadece 1-7 Ekim tarihleri arasında ilk haftada 2 bin 405 kaçak göçmen yakalandı.

Türkiye’deki “geçici koruma” statüsünde yer alan Suriyeli göçmen sayısı ise 3 milyon 718 bin 332 olarak açıklandı.

Uluslararası koruma başvuru yapması nedeniyle Türkiye’de olan göçmen nüfusu ise 31 bin 334 olarak duyuruldu. Bunun 22 bin 606’sı Afganistan vatandaşı ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği mekanizmasıyla başvurularına yanıt bekliyor görünüyor.

Van Gölü’nde sahil güvenlik devriyesi hayata geçti

Ayrıca Türkiye, İran sınırından Van ili sınırlarına geçiş yapılmasıyla Van Gölü üzerinden bot, kayık gibi araçlarla ülke içerisindeki diğer yerleşim yerlerine geçiş çabasındaki kaçak Afgan göçmenleri durdurmak üzere önlemlerini genişletti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın düzensiz göçle mücadele amacıyla Van Gölü’nde konuşlanmasına karar verildi. Konuya ilişkin açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Van Gölü’ndeki nihai konuşlanması Van - Edremit’te S.G. Van Gölü Grup Komutanlığı ve Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, Bitlis - Tatvan’da Tatvan Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı olarak planlanmıştır” bilgisi verildi.

