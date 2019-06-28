Avrupa Birliği'nden Sri Lanka'daki idam kararlarına tepki

KOLOMBO (AA) - Avrupa Birliği (AB), Sri Lanka hükümetinin idam cezalarını uygulamama kararını kaldırmasını eleştirdi.

AB resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın 4 hükümlü hakkındaki idam kararlarını onaylamasının, suçla mücadeleye bir katkı sağlamayacağı, uluslararası kamuoyuna ve yabancı yatırımcılara yanlış mesajlar göndereceği belirtildi.

Açıklamada idam kararlarının, Sri Lanka'nın AB ve ABD gibi ülkelerle imzaladığı, ülkenin küresel ticarette pay sahibi olmasını sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında elde ettiği ticari ayrıcalıkları etkileyebileceğine değinildi.

Son idam cezasının 1976'da infaz edildiği Sri Lanka'da, mahkemelerin verdiği idam kararları 43 senedir uygulanmıyordu.

Öte yandan ülkede son dönemde uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suçlardaki artış hükümeti bu konuda radikal kararlar almaya zorluyordu.

Cumhurbaşkanı Sirisena, geçen hafta yaptığı açıklamada, 4 uyuşturucu satıcısı hakkında verilen idam kararlarını onayladığını ve idamların kısa süre içinde infaz edileceğini açıklamıştı.

