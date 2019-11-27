Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Lambertz: "Türkiye göçmenleri ilk ağırlayan ülke"

EDİRNE (AA) - Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Karl-Heinz Lambertz, "Türkiye, dünyanın en büyük mülteci ve göçmen kabul eden ülkelerden biridir. Göçmenleri ilk olarak ağırlayan ülkedir. Türkiye'yi taktir etmek durumundayız. " dedi. Lambertz, Avrupa Bölgeler Komitesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Edirne Belediyesi organizasyonunda "Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği" başlığıyla Edirne Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) kilit ortaklarından biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin milyonlarca sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yaptığını vurgulayan Lambertz, "Türkiye, dünyanın en büyük mülteci ve göçmen kabul eden ülkelerden biridir. Göçmenleri ilk olarak ağırlayan ülkedir. Türkiye'yi taktir etmek durumundayız." diye konuştu. - "AB Türkiye ile daha güçlü olacak" Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı da özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, Türkiye'nin Suriye politikası nedeni ve Kıbrıs Adası etrafındaki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye- AB ilişkilerinin çok alt bir noktaya geldiğini belirtti.

Türkiye ve AB'nin çok yakın ilişkiler kurması gerektiğini anlatan Kaymakçı, AB'nin Türkiye ile çok daha güçlü olacağını vurguladı. -"Göç konusunda yük Türkiye'nin omuzunda" Türkiye'nin milyonlarca yabancıya ev sahipliği yaptığını, göç konusunun sadece Türkiye'nin değil, tüm Avrupa'nın sorunu olduğunu vurgulayan Kaymakçı, konuşmasına şöyle devam etti: "Göç konusunda Türkiye Avrupa'nın yükünü tek başına omuzlamış durumda. Türkiye yaklaşık 4,2 milyon yabancıya ev sahipliği yapıyor. AB göç konusunda daha fazlasını yapabilir. Türkiye'deki Suriyelileri yapacakları mali yardımları hızlandırabilirler. Avrupa'nın sınırları Edirne değil, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarıdır. Irak, Suriye ve İran ile olan sınırlarıdır. Eğer bir önlem alacaksak, ortak bir çalışma yapacaksak, çalışmalarımızı Balkanlarda değil, Türkiye'nin batı sınırlarında değil, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarında başlatmamız gerekir." Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin siyasi engellerle durma noktasına geldiğini belirten Kaymakçı, bazı ülkelerin ulusal çıkarlarını Türkiye'nin üyelik müzakereleri sürecinde kullandığını ve siyasi açıdan engeller çıkardıklarını sözlerine ekledi.