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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:47 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,36 azalarak 379,70 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,82 azalarak 5.305,22 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30 azalarak 20.906,35 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,58 düşüşle 12.163,701, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49’lık düşüşle 7.497,87 seviyesinde kapandı.

Öte yandan, avro/dolar paritesi küresel ticaretteki gerilimlerin AB ekonomisine zarar vereceği ve ABD'de yükselişini sürdüren enflasyon verilerinin Fed’in sıkılaştırıcı adımlara devam edeceği endişesiyle 1,1317 ile 12 ayın en düşük seviyesini gördü. Parite (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,03’lük düşüşle 1,1339 seviyelerinde işlem görüyor.

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