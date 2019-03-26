HABER

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları, yatırımcıların kurumsal haberlere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 yükselerek, 377,20 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 artarak, 5.307,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,38 değer kazanarak 21.139,40 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,64 yükselişle 11.419,48 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.196,29 seviyesinden tamamladı.

Kurumsal şirket haberlerinde Almanya merkezli ödeme sağlayıcı FinTech Wirecard’ın hisseleri, Singapur’da şirketin ofisindeki usulsüzlüklerin yerel kaldığı ve genel merkezi ilgilendiren herhangi bir cezai sorumluluk içermediği yönündeki raporların ardından yüzde 26’den fazla değer kazandı.

Airbus’ın hisseleri de Çin’den yaklaşık 35 milyar dolar değerinde 300 uçaklık sipariş almasından sonra bugün yüzde 2 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.18 itibarıyla yüzde 0,27 azalışla 1,1281 seviyelerinde işlem gördü.

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Bakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak mitingBakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak miting
Başvurular başladı! Son gün 1 NisanBaşvurular başladı! Son gün 1 Nisan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.