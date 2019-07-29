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Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 20:19 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, uluslararası piyasaların yakından takip ettiği Fed'in bu haftaki toplantısı ve ABD ile Çin arasında yarın başlayacak ticaret görüşmeleri öncesi haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artarak 390,85 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 azalarak 21.809,30 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 düşerek 5.601,10 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederek 12.417,47 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, Sterlin'in ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yaklaşık üç ay kala, Başbakan Boris Johnson'ın anlaşmasız Brexit hazırlıklarını hızlandırdığına ilişkin sinyallerin etkisiyle gerilemesine rağmen, günü yüzde 1,82 değer kazanarak 7.686,61 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.45 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,114 seviyelerinde işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD ile Çin arasında yarın başlayacak ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeleri izlerken, Fed'in bu haftaki toplantısında zayıflayan küresel ekonomik görünüm ve artan ticaret ihtilaflarıyla 10 yılı aşkın süredir ilk kez faiz indirimine gidilmesini bekliyor.

Şirket haberlerinde, Londra Borsası'nın hisseleri (London Stock Exchange Group) şirketlere, bankacılara ve yatırımcılara haber, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv'i 27 milyar dolara satın almaya hazırlandığına dair haberlerin ardından bugün yüzde 15'den fazla değer kazandı.

Cuma günü London Stock Exchange Group tarafından yapılan açıklamada, şirketin veri sağlayıcı Refinitiv'i borçlarıyla satın almak için ABD'li yatırım şirketi Blackstone ile ileri derecede görüşmeler yaptığı belirtildi. Satın alma çıkarılacak tercihli yeni hisse ile ödenecek ve Refinitiv hissedarları London Stock Exchange Group (Cuma günü piyasa değeri 19,3 milyar sterlin) yüzde 37'sine sahip olacak.

Refinitiv, şirketlere, halka, bankacılara ve yatırımcılara haber, veri ve analitik bilgi sağlayan sektörde lider konumundaki New York eski valisi ve milyarder Michael Bloomberg'in sahibi olduğu Bloomberg Terminalleri'ne en büyük rakip olarak dikkat çekiyor.

Refinitiv'in 30 yıl boyunca Reuters haber ajansına yıllık 325 milyon dolar ödeme karşılığında ajansın haber servisinden yararlanma hakkı bulunuyor.

Öte yandan, İrlandalı havayolu şirketi Ryanair'in hisseleri bu yılın ilk çeyreğinde karının düşük bilet ücreti ve yüksek masraflardan dolayı yüzde 21 gerilediğini açıklamasının ardından günü yüzde 1,36 değer kaybederek kapadı.

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