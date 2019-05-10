Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü İngiltere hariç yükselişle kapattı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Çin’de yatırımı olan Avrupa otomotiv şirketlerin hisselerinde düşüşler bugün de devam ederken, Almanya’nın demir/çelikte önemli şirketlerinden ThyssenKrupp’ın hisseleri, Hintli çelik tekeli Tata ile birleşme planlarını durduklarını ve şirketin asansör iş bölümünü kısmi olarak halka arz edeceğine yönelik plan yaptığına dair haberlerin ardından yüzde 28 değer kazanarak kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibariyle yüzde 0,14 artışla 1,1226 seviyelerinde bulunuyor.

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü, yatırımcıların ABD’li ve Çin’li politikacıların iki ülke arasındaki ticarete yönelik gerilimleri daha ileriye götürmeyecekleri ümidiyle, İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa’da veri haberlerinde, İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sı (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydetti. İngiltere’nin bir önceki çeyrekte GSYH büyümesi yüzde 0,2 seviyesinde kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde imalat sektöründe 1988 yılından bu yana en hızlı büyümenin görüldüğü kaydedildi büyüme gerçekleştirildi.

Almanya'nın ihracatı ve ithalatı martta beklenemedik bir artış göstererek, Avrupa’nın lokomotif ekonomisinin ticaret ihtilafları ve Brexit’ten kaynaklanan küresel ekonomik zorluklara karşı öngörülenden daha fazla dayanıklılık gösterdiğine işaret etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat martta bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, ithalatı da yüzde 0,4 yükseldi.Geçen yılın aynı ayına göre ise ihracat yüzde 1,9 ve ithalat da yüzde 4,5 artış gösterdi. Analistler martta ihracatın yüzde 0,3 düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, Almanya'nın martta cari işlemler fazlası 2018’nin aynı ayına göre 800 milyon avro artarak 30,2 milyar avro olarak gerçekleşti. Geçen yılın mart ayında cari fazla 29,4 milyar avroda kalmıştı.