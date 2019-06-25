HABER

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 19:18 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilim ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin etkisiyle İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilim ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin etkisiyle İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,04 azalarak 383,63 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 5.514,57 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,38 azalarak 12,228,44 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,73'lük azalışla 21.128,41 seviyesine düştü.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,08'lik yükselişle günü 7.422,43 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.09 itibariyle yüzde 0,11'lik düşüşle 1,1384 seviyelerinde seyrediyor.

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Manisa’da hükümlü ve tutukluların el emekleri sergilendiManisa’da hükümlü ve tutukluların el emekleri sergilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsa ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Maltepe'de polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.