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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 20:51 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artışla 377,28 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi 11.419,04 puanda kalırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 7.194,19 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 artarak 21.994,19 puana yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 5.301,24 puana geriledi.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank ile birleşeceği haberleriyle gündeme gelen Commerzbank’ın hisseleri, bankanın "geçen yıl net karını 128 milyon avrodan 865 milyon avroya yükselttiği" açıklamasının ardından günü yüzde 5,2 değer kazanarak kapattı.

Fiat Chrysler’ın hisseleri de Fransız otomobil üreticisi Renault’ın satın alma hedefinde olduğuna yönelik haberlerin ardından günü yüzde 2,75 yükselerek tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,04 azalışla 1,1259 seviyesinde bulunuyor.

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