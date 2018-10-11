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Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları dünkü sert düşüşün ardından bugün de sert düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,98 azalışla 359,65 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,48'lik kayıpla 11.539,35 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,94 gerileyerek 7.006,93 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,69 değer kaybederek 9.007,90 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,84 azalarak 19.356,61 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,92'lik kayıpla 5.106,37 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.44 itibarıyla yüzde 0,47'lik artışla 1,1577 seviyesinde bulunuyor.

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