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Avrupa borsaları "ticaret anlaşması" endişesiyle günü düşüşle tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 20:17 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları "ticaret anlaşması" endişesiyle günü düşüşle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD-Çin arasındaki bir ticaret anlaşmasına yönelik endişelerin artması ile günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,37 azalarak günü 381,64 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,60 azalarak 5.395,75 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,89 düşerek 21.219,14 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63 azalarak 7.260,47 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,58 azalarak 12.092,74 puandan kapandı.

Avrupa’da bankacılık hisselerinde önemli düşüşler görülürken, HSBC, Standard Chartered ve Barclays’ın hisselerinde yüzde 3 civarında değer kaybı yaşandı. İtalya’nın FinecoBank hisselerinde, UniCredit’in bankadaki payını azaltabileceğine yönelik açıklamasından sonra yüzde 7’lik düşüş görüldü.

Alman otomobil üreticisi BMW’nin hisseleri şirketin bu yılın ilk çeyreğinde karında yüzde 78’lük düşüş olduğunu bildirmesinden sonra bugün yüzde 3’den fazla değer kaybetti.

Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa, tur operatörü Thomas Cook'un hava yolu şirketi Condor'u satın almak için teklif verdiğini açıklamasından sonra Thomas Cook hisseleri günü yüzde 6,13 değer kazanarak kapattı.

Veri haberlerinde, Almanya'da fabrika siparişleri, martta aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık bazda yüzde 6 azaldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış gösterirken, mart 2018'e göre yüzde 6 geriledi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi'nin 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye, 2020 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e indirildi.

AB'nin 2019 büyüme tahmini de yüzde 1,5'den yüzde 1,4'e, 2020 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü.

Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın büyüme tahmini 2019'da 1,1'den 0,5'e, 2020 için 1,7'den 1,5'e azaltıldı. İtalya'nın büyüme tahmini de 2019 yılı için yüzde 0,2'den yüzde 0,1'e, 2020 için 0,8'den 0,7'ye indirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklaması, iki taraf arasında süren ticaret görüşmelerin ne zaman anlaşma ile sonuçlanacağına dair endişeleri artırdı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.48'de yüzde 0,22 düşüşle 1,1172 seviyelerinde bulunuyor.

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