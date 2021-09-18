Avrupa Cazı İzmir’de

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 28’inci İzmir Avrupa Caz Festivali başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Açık Alan’da verilen festivalin açılış konserinde, İtalyan caz sanatçısı Carlo Lomanto “Blues in My Soul” albümünden parçalar sundu. İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen konser öncesinde festivale destek sağlayan kurum ve kişilere teşekkür plaketleri verildi. Konserde vokalist, gitarist, besteci, öğretmen kimliğiyle tanınan ve scat tekniğinin ustalarından olan Lomanto’nun yanında piyanoda Mario Nappi, kontrbasta Aldo Capasso ve davulda Dario Guidobaldi yer aldı.

Festivalin resmi afişinin belirlendiği 19’uncu Caz Afiş Yarışması Sergisi de konserin yapıldığı alanda ziyarete açıldı. 109 çalışma arasından 28 afiş sergilenmeye hak kazandı. Bu yılki yarışmanın birincisi Aygen İncel, ikincisi Ozan Şenel, üçüncüsüyse Carilla Karahan oldu. Sergi 29 Eylül’e kadar AASSM Açık Alan’da ziyaret edilebilecek.

“Sanatın insanları birleştirme ve iyileştirme olgusunun hepimiz farkındayız”

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, “Avrupa cazını içerik ve tema olarak alan bir festival. 28 yıl önce ilk kez Avrupa’yla Gümrük Birliği anlaşması yaptığımız dönemde başladık. Avrupa ülkelerinin etnik müziklerinin de yer aldığı caz konseptinde bir festival teması kabul ettik” dedi. Açılış konserinin öncesinde Gündoğdu Meydanı’nda Turkish Jazz Band’in verdiği konserle festivalin başladığını hatırlatan Sarper, “Bu yıl cazı sokağa çıkarma gibi bir isteğimiz oldu. Çünkü sanatın insanları birleştirme ve iyileştirme olgusunun da hepimiz farkındayız. Gündoğdu Meydanı’nda ülkemizin önemli sanat kurumlarından, bakır sazların yer aldığı ve bu festival için oluşturulan bir orkestra halka açık bir konser verdi. Gerçekten başarılı oldu. Çünkü herkesi bir anlamda bütün sıkıntılarından arınmış olarak orada neşe içinde, dans ederken bile görebildik” diye konuştu.

Festivalin 28 yılda ciddi bir izleyici kitlesi oluşturduğunu söyleyen Sarper, “Caz izleyicimiz çok daha başka bir izleyici ve bu izleyicinin oluştuğunu görmek bize mutluluk veriyor” sözlerini kullandı.

“Salgının ardından susamış toprak gibi ne konser bulsak geliyoruz”

Açılış konserini ailesiyle izlemeye gelen Rukiye Kara, “Gelen grupları çok tanımıyorum. Blues olduğu için tercih ettim. Daha hareketli. Çocuklarımızı çok zorlamayacak şekilde seçtik. Pandemiden önceki yıllar çok daha güzel, çok daha doluydu program. Ama ben İKSEV’i çok takdir ediyorum. Çünkü böyle zorlu koşullarda halen bu festivali gerçekleştirmeye çalışıyor ve elinden geldiğince öncülük edip sanatçıları ülkemize getiriyor” dedi.

Salgın döneminde sanat etkinliklerini çok özlediklerini belirten Alparslan Kara da “Pandemi döneminde insanlar evde çok uzun zaman geçirdiler. Bu tür sosyalliklere fırsat bulamadık. Şimdi susamış toprak gibi ne konser bulsak geliyoruz. Kışa girmeden önce böyle bir olanak oldu. Bu yüzden buradayız” diye konuştu.

Festivaldeki sanatçıları konsere geldikçe tanıma fırsatı bulduğunu kaydeden Çiğdem Uçar ise şunları söyledi: “İzmir’de olması güzel. Caz olması güzel. Ama ben şöyle düşünüyorum, bu festival biraz daha uzun sürebilir. Kısa buluyorum. Son yıllarda biraz da kısır buluyorum. Sadece caz festivali değil. Bunun dışında da İzmir’e çok daha fazla yabancı müzisyen gelirdi. Bunu Türk müzisyenleri aşağıda tutmak adına söylemiyorum. Onlara ulaşmak biraz daha kolay. Ama daha çok insan görebilmek isterdim burada. Ben biraz daha dolu olmasını bekliyorum açıkçası.”

Festival 28 Eylül’e kadar sürecek

İKSEV’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği festival 16-28 Eylül arasında devam edecek. 21 Eylül’de AASSM Açık Alan’da perküsyon ustası ve baterist Okay Temiz, Fransa, Macaristan ve İsviçre'den gelen müzisyenlerle Crosswinds Project konserini sunacak. 22 Eylül’de Almanya’dan alto saksafon, piyano, kontrbas ve davul sanatçılarının bir araya geldiği Eva Klasse Quartet AASSM Açık Alan’da olacak. 27-28 Eylül’de Fransa’dan Pierre de Trégomain Quartet AASSM Açık Alan ve Fransız Kültür Merkezi’nde konserler verecek. Polonya’nın en büyük caz piyanistlerinden biri ve aynı zamanda besteci olan Arthur Dutkiewicz modern caz eserleriyle 29 Eylül’de AASM Açık Alan’da festivalin kapanış konserini gerçekleştirecek.

Konserlerin yanı sıra festivale gelen sanatçılar İzmirli genç sanatçılara atölye çalışmalarıyla da birikimlerini aktaracak. 21 Eylül’de Eva Klasse Quartet üyeleri, 23 Eylül’de “Edebiyat ve Caz” başlığıyla edebiyatçı şair Nihat Özdal, 28 Eylül’de piyano sanatçısı Arthur Dutkiewicz İKSEV binasında atölye çalışmaları ve ustalık sınıflarında dinleyicilerle bir araya gelecek.

