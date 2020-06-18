HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa cezaevleri COVID-19 için boşaldı

Avrupa cezaevleri COVID-19 için boşaldı

18.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Avrupa devletleri COVID-19 salgınını önlemek için 122 bin tutukluyu serbest bıraktı.

Bu amaçla en fazla tutuklu serbest bırakan Avrupa ülkesi Türkiye oldu.Avrupa ülkelerinin COVID-19 salgınını azaltmak amacıyla serbest bıraktığı cezaevi nüfusuyla ilgili istatistikler Avrupa Konseyi tarafından bugün Strasbourg’da yayımlandı. Avrupa Konseyi ülkelerinde 1 Ocak 2020 tarihinde 1 milyon 390 bin 683 olan toplam cezaevi nüfusu 15 Nisan 2020 tarihinde 1 milyon 364 bin 643'e geriledi.

Avrupa Konseyi’ne istatistik aktaran 43 Avrupa ülkesinden 20’si salgının yayılmasını sınırlandırmak amacıyla; af, koşullu salıverilme veya alternatif yöntemlerle tutuklu serbest bıraktığını bildirdi. Bu ülkelerde bugüne kadar 122 bin tutuklu serbest bırakıldı.

COVID-19 salgınına karşı en fazla tutuklu serbest bırakan ülke Türkiye oldu. Avrupa Konseyi istatistiklerine göre Türkiye, çıkardığı af ile cezaevi nüfusunun yüzde 35'ini, yani 102 bin 944 tutukluyu serbest bıraktı. Türkiye’yi bu alanda oran olarak Kıbrıs Cumhuriyeti (yüzde 16; 121), Slovenya (yüzde 16; 230), Portekiz (yüzde 15; bin 874), Norveç (yüzde 13; 401), İrlanda (yüzde 12; 476), İtalya (yüzde 9,4; 5 bin 739) ve İspanya (yüzde 7,4; 4 bin 356) izledi. Fransa da bu dönemde cezaevi nüfusunun yüzde 14’ünü (10 bin 188) serbest bıraktı, ancak bu rakam COVID-19 önlemleri de dahil tüm salıverilenleri kapsıyor.

COVID-19 önlemi kapsamında salıverilmeler sayesinde Avrupa'da dört ülkenin (Kıbrıs Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Slovenya) 1 Ocak 2020’de “aşırı yoğun” olarak bildirdikleri cezaevi doluluk oranı net biçimde azaldı. COVID-19 salgını kapsamında karantina uygulamasına gitmeyen İsveç cezaevleri “aşırı yoğun” ülkeler arasına girdi.

Buna karşılık, 1 Ocak 2020’de cezaevlerindeki doluluk oranı “yoğun” olan Türkiye, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’da ise 15 Nisan’da durum değişmedi. Ancak Avrupa Konseyi Türkiye’nin cezaevi nüfusunun Mayıs 2020’de azaltığına işaret ediyor.

Avrupa Konseyi istatiskleri Avrupa genelinde koşullu salıverilme oranında artış gözlemlendiğini de gösteriyor. Avrupa’da 2018-2019 döneminde koşullu salıverilen tutuklu sayısı ortalama yüzde 7,9 arttı ve 1 milyon 547 bin 572’den 1 milyon 699 bin 676’ya yükseldi.

Kayhan Karaca / Strasbourg

©️Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
İki katlı koltuklar uçak yolculuğunun geleceği mi olacak?İki katlı koltuklar uçak yolculuğunun geleceği mi olacak?
2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu?

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktı

Bu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktı

İki katlı koltuklar uçak yolculuğunun geleceği mi olacak?

İki katlı koltuklar uçak yolculuğunun geleceği mi olacak?

Somali'de Türk okuluna yakın bölgede patlama

Somali'de Türk okuluna yakın bölgede patlama

'Trump 2020 seçimlerinde Çin'den yardım istedi'

'Trump 2020 seçimlerinde Çin'den yardım istedi'

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi!

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi!

Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir

Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.