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Avrupa'da 1200 kilisede ismi var! Sivas'ta mezarı aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Avrupa'da bin 200 kiliseye ismi verilen Aziz Vlas'ın mezarı Sivas'ta olduğu düşünülüyor. Hristiyanlığın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Aziz Vlas'ın mezar tespiti için kazı çalışmalarına başlandı.

Hristiyanlık tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Aziz Vlas’ın Sivas’ta Kaleardı Mahallesi’nde bulunan mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatmıştı.

Çalışmalar kapsamında anıt mezarın bulunduğu bölgede Aziz Vlas’a ait mezarın tespiti için ekipler çalışma başlattı.

YER TESPİTİ İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Ayhan Elbay, mezarın yerinin tespiti için kazı çalışmalarının başladığını belirterek, şunları söyledi:

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BURADA OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR'

“Doğma büyüme bu mahallede yaşıyorum. Üç dönemdir muhtarlık yapıyorum, çocukluğumuzdan beri Aziz Vlas’ın mezarının burada olduğunu söylüyorlar.“
“Aziz Vlas’ın da ilk Müslüman, Hristiyanlardan olduğunu söylüyorlar. Bizim bildiğimiz bu. İnşallah mezar ortaya çıkar, tarihçesi açıklanır.“
“Bizde detaylı bilgiye sahip oluruz. Şuan da mezarı bulmaya çalışıyorlar. Neler yaptığını, neler yaptığını bizde merak ediyoruz."
Sbasteli Vlas (Aziz Vlas), MS 280 ile 283 yılları arasında Sivas’ta doğduğu tahmin edilen ve Sivas piskoposu iken inançlarından vazgeçmediği için 316 yılında Romalılar tarafından işkence yapılarak öldürülmüştü.
Aziz Vlas’ın bir çoğu Fransa’da olmak üzere bin 200’e yakın kilisede ismi yaşatılıyor. (İHA)
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