Avrupa'da 4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından "çok güzel ve önemli bir haber" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, "Almanya, Fransa ve Hollanda sağlık bakanlarıyla aşı için başlattığımız ittifaktan sonra, tüm Avrupa nüfusu için 400 milyon doza kadar aşı sağlanmasına yönelik Astrazeneca firmasıyla bir sözleşme imzaladım." ifadesini kullandı.

Speranza, söz konusu aday aşının Oxford Üniversitesi’nden çıktığını, geliştirme ve üretim aşamalarında İtalyan firmalarının da katkı vereceğini belirtti.

Bakan Speranza, halihazırda geliştirilmiş olan aşının deney aşamasının sonbaharda sonuçlanmasını ve yıl sonuna kadar dağıtımına başlanmasının taahhüt edildiğini kaydetti.

İtalyan bakan, Kovid-19'la mücadelede aşının önemine vurgu yaparken, "Bugünkü imza, İtalya ve Avrupa için umut verici ileriye dönük bir adım. Aşı, Kovid-19 için tek kesin çözüm. Benim için, her zaman küresel bir kamu malı olarak kabul edilecektir, herkesin hakkı, birkaçının ayrıcalığı değil." yorumunu yaptı.

ALMANYA SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA