HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa'da 4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

Avrupa'da 4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2020 19:46 | Son Güncelleme

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yıl sonuna kadar Avrupa halklarına 400 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlanmasına yönelik bir firmayla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Avrupa'da 4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından "çok güzel ve önemli bir haber" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, "Almanya, Fransa ve Hollanda sağlık bakanlarıyla aşı için başlattığımız ittifaktan sonra, tüm Avrupa nüfusu için 400 milyon doza kadar aşı sağlanmasına yönelik Astrazeneca firmasıyla bir sözleşme imzaladım." ifadesini kullandı.

Speranza, söz konusu aday aşının Oxford Üniversitesi’nden çıktığını, geliştirme ve üretim aşamalarında İtalyan firmalarının da katkı vereceğini belirtti.

Bakan Speranza, halihazırda geliştirilmiş olan aşının deney aşamasının sonbaharda sonuçlanmasını ve yıl sonuna kadar dağıtımına başlanmasının taahhüt edildiğini kaydetti.

İtalyan bakan, Kovid-19'la mücadelede aşının önemine vurgu yaparken, "Bugünkü imza, İtalya ve Avrupa için umut verici ileriye dönük bir adım. Aşı, Kovid-19 için tek kesin çözüm. Benim için, her zaman küresel bir kamu malı olarak kabul edilecektir, herkesin hakkı, birkaçının ayrıcalığı değil." yorumunu yaptı.

ALMANYA SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda’nın tüm AB ülke vatandaşları için aşı sağlanması konusunda bir ittifak oluşturulduğunu ve aşı geliştirilmesinde ümit verici araştırmalar kaydeden birçok şirketle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Bu 4 ülkenin Astrazeneca şirketiyle Kovid-19'a karşı 300 milyondan fazla aşı dozunu almak için sözleşme yaptığı aktarılan açıklamada, bunların AB ülkelerinde nüfus sayısına göre dağıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada, aşıların bu yıl veya gelecek yıl ruhsat alma ihtimaline karşı böyle bir sözleşme yapılarak, üretim kapasitelerinin güvence altına alındığı belirtildi.
Sağlık Bakanı Jens Spahn da bazı ülkelerin aşıyı güvence altına aldığını ancak Avrupa'nın henüz bunu yapmadığını belirterek, AB'ye üye bir grubun hızlı ve koordineli hareket ederek AB halkı için katma değer sağladığını ifade etti.
Spahn, gelecekte bu konuda AB Komisyonu ile daha hızlı ve pazarlıkta daha güçlü olmak istediklerini vurguladı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldiİtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

İşten çıkarma yasağıyla ilgili açıklama

İşten çıkarma yasağıyla ilgili açıklama

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Diğer Haberler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi

ABD Başkanı Trump ile mitinglere katılanlar arasında koronavirüs sözleşmesi

Trump ile mitinglere katılanlar arasında koronavirüs sözleşmesi

Brezilya'da mezarlıklarda yer açmak için eski mezarlar boşaltılıyor

Brezilya'da mezarlıklarda yer açmak için eski mezarlar boşaltılıyor

Çin'de yakıt tankeri patladı! Otoban savaş alanına döndü

Ülkede büyük patlama! Otoban savaş alanına döndü

İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı! Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

Ukrayna'da porno stüdyolarına baskın! Tuzağa böyle düşürüyorlar

Porno stüdyolarına baskın! Tuzağa böyle düşürüyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.