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Avrupa'da akılalmaz vahşilik! İnsan etine benzeyen hamburger yaptılar... Birçok ülkede şubesi var

05.07.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın birçok ülkesinde şubesi olan bir şirket, tadının "insan etine" benzediğini iddia ettiği bir hamburger üretti. İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde de faaliyet gösteren şirketin bir yetkilisi yaptığı açıklamada, ürünün "kendini şımartmak isteyenler için" geliştirildiğini duyurdu.

Avrupa'da akılalmaz vahşilik! İnsan etine benzeyen hamburger yaptılar... Birçok ülkede şubesi var

Avrupa'da, İngiltere, Hollanda, İsveç ve Almanya gibi ülkelerin de aralarında olduğu pek çok bölgede faaliyet gösteren bitki bazlı et şirketi, "insan eti" tadında hamburger satışına başladı. Akılalmaz "yamyamlık" sonrası açıklama yapan bir şirket yetkilisi ise "şımarıklık" için yaptıklarını söyledi. Ayrıca şirketin, döner ve kebap üretimi yaptığı da ortaya çıktı...

"HİÇBİR İNSAN ZARAR GÖRMEDİ" SAVUNMASI

Avrupalı bitki bazlı et şirketi 'Oumph!' tadının 'insan etine' benzediğini iddia ettiği hamburgerin satışını başladığını açıkladı. Şirket, et üretilirken 'hiçbir insanın zarar görmediği' ile övündü, ancak 'etin tadının insan etine benzerliğinin nasıl test edildiğini' açıklamadı.

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"KENDİNİ ŞIMARTMAK İSTEYENLER İÇİN YAPTIK"

Şirketin kurucu ortağı Anders Linden tarafından yapılan açıklamada, tıpkı insan eti tadında olan burgerin 'kendini şımartmak isteyenler' için geliştirildiği belirtilerek, "Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir" denildi.

REKLAM KAMPANYASI ÖDÜL KAZANMIŞ!

Ürünün reklam kampanyasını yürüten Ispanyol LOLA MullenLowe ajansı Kreatif Direktörü Tomas Ostilglia da, reklam kampanyasının Cannes Lions Festivali'nde Gümüş Ödül kazandığını hatırlattı. Oumph!, bu ürünü ilk kez, geçen yıl Cadılar Bayramı'nda İsveç'in başkenti Stockholm'de açtığı 'görülmüş en korkunç bitki bazlı yiyecekler' standında tanıtmıştı.

DÖNER VE KEBAP DA ÜRETİYORLAR

İnsan eti tadındaki burger, soya fasulyesi, mantar ve buğday proteininin yanı sıra bitki bazlı yağlar ve 'gizemli bir baharat karışımı' ile yapılıyor. Şirket aynı etten döner ve kebap da üretiyor.

Şirketin İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, Hollanda, Almanya ve İzlanda'da şubeleri bulunuyor.

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hamburger
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