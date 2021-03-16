Avrupa'da AstraZeneca alarmı! Çok sayıda ülke kullanımını durdurdu

İtalyan İlaç Ajansından (AIFA) yapılan yazılı açıklamada, "AIFA, AstraZeneca covid-19 aşısının ülke genelinde kullanımını, tedbir maksatlı, EMA'nın konuya ilişkin kararını beklemek üzere geçici olarak durdurdu. Bu karar, diğer Avrupa ülkelerindekilere benzer tedbirler doğrultusunda alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca firmasının geliştirdiği covid-19 aşısıyla ilgili görüşünü yarın açıklayacağını kaydederek, bu aşının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte toplam 16 ülke aşının kullanımını askıya aldığını duyurdu.

EMA'NIN KARARI BEKLENECEK

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, EMA'nın AstraZeneca ile ilgili kararının bekleneceğini ve ilk aşamada 15 gün boyunca bu aşının kullanımının askıya alındığını duyurdu.

GÖRÜŞ BELİRLEMEK ÜZERE TOPLANDI

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplandı.

Belçika basınındaki haberlere göre, EMA'nın bilim kurulu, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddia edilen aşı hakkında görüş bildirecek. Kurulun görüşünün bugün veya perşembe gününe kadar açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

AstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, yeni tip Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Lyaşko, yapılan çalışmalara göre aşının etkinliğinin 22. günden sonra başladığını hatırlattı.

ASTRAZENECA 18 ÜLKEDE ASKIYA ALINDI

Aralarında Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg’un bulunduğu 18 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya almaya karar verdi.



