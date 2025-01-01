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  4. ‘Avrupa’da bir ilk olacak’ diyerek açıkladı! İstanbul Havalimanı’nda yeni dönem…

‘Avrupa’da bir ilk olacak’ diyerek açıkladı! İstanbul Havalimanı’nda yeni dönem…

01.01.2025 08:16
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Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı'nda uygulanacak proje ile birlikte 3 pistte aynı anda 3 uçak iniş-kalkışı yapılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanacak yeni projeyi açıkladı. Uraloğlu "İstanbul Havalimanı'nda 3 pistte aynı anda 3 uçak iniş-kalkış yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını kazandıracağız. Avrupa’da ilk kez uygulanacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli’nde yeni yıl öncesi yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışan karayolları personelinin yeni yılını kutladı. Bakan Uraoğlu, yaptığı açıklamada 2024 yılında yapılan çalışmaları anlattı. 2025 hedeflerini açıklayan Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol ağını 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracaklarını ifade etti. Ayrıca Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkânını kazandıracağız. Avrupa’da ilk kez uygulanacak; ‘Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları’ uygulamasını da 17 Nisan’da hizmete alacağız” dedi.

"DIŞ HATLARDA 131 ÜLKEDE 349 NOKTAYA ULAŞTIK"

Bir yıl içerisinde yapılan çalışmaları aktaran Bakan Uraloğlu, “Hep birlikte yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şahsınızda aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensupları olarak milletimizin geleceğine ışık tutacak büyük projeleri hayata geçirdik. Yılın ilk ayında; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini hizmete açmıştık.

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Şubat ayında; Ülkemizin en eski demiryolu hatlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme arasında; atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattımızı modernize ederek Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem hattını hizmete sunduk. Mart ayında; Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hatları, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini açtık. 9 Temmuz’da Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı da başarıyla uzaya fırlattık ve 3 gün önce kalıcı yörüngesine ulaştırdık. 10 Ağustos’ta Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı açarak iç hat uçuş nokta sayımızı 58’e çıkardık. Dış hatlarda 131 ülkede 349 noktaya ulaştık. Ekim ayında Aydın-Denizli Otoyolu’nun son etabını da hizmete alarak otoyolumuzun tamamını hizmete sunmuş olduk” diye konuştu.

"AVRUPA'DA İLK KEZ UYGULANACAK"

Avrupa’da ilk kez uygulanacak olan üçlü paralel pist uygulamasını hayata geçireceklerini ifade eden Uraloğlu, “Şimdi daha çok çalışacağız. Bölünmüş yol ağımızı 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin ilk etabı olan 153 km uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını 2025 yılı sonunda hizmete alacağız. Gazipaşa Yat Limanı’nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı’nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkânını kazandıracağız. Avrupa’da ilk kez uygulanacak; ‘Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları’ uygulamasını da 17 Nisan’da hizmete alacağız” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı uçak pist Abdulkadir Uraloğlu
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