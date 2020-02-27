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Avrupa'da doktora gitme sıklığı araştırıldı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

Avrupa ülkelerinin doktora gitme sıklığını araştıran Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre Türklerin yılda ortalama doktora gitme sayısı da 9 olarak duyuruldu. Ülkemiz bu oranla 29 Avrupa ülkesi arasında 5. sıraya yerleşti. İlk sırayı ise 2 farklı ülke paylaştı. Araştırmalar sonucu birinci sıraya oturan Macaristan ve Slovakya'da yılda 10,9 kez doktora gidildiği ortaya çıktı.

Avrupa'da doktora gitme sıklığı araştırıldı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2017 yılından bugüne kadar sağlık ile alakalı basına 856 bin 167 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yılki haber çıkışlarına bakıldığında ise sayının 88 bin 781 olarak görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde de son zamanlarda medyayı oldukça meşgul eden konunun Çin’in Vuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan Corona virüsü olduğu görüldü. Corona Virüsü ile alakalı kısa sürede yazılı basına 5 bin 740 haberin yansıdığı belirlendi.

TÜRKİYE 5. SIRADA

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi ( Eurostat) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2017 yılındaki ülkelerin doktora gitme sıklığı açıklandı. Araştırmaya göre Türklerin yıllık ortalama doktora gitme sayısı 9 olurken, bu sayı ile beşinci sıraya yerleştiği saptandı. İlk sıraya yerleşen ülke ise yılda 10,9 kez doktora giden Macaristan ve Slovakya oldu. İlk beşte yer alan diğer ülkeler ise yılda 9,9 kez doktora giden Almanlar ve 9,5 kez muayene olan Litvanyalılar olarak kaydedildi. Araştırmada yer alan diğer ülkelerde ise bu sayı şu şekilde oldu; Kuzey Makedonya 8,8; Hollanda 8,3; İspanya 7,3; Belçika 7; Avusturya 6,5; Fransa 6,1; Romanya 5; Norveç 4,5, Danimarka 4,3; İsveç 2,8 ve Kıbrıs 2,1. (Fotoğraf ve metin kaynağı DHA)

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