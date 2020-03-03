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Avrupa'da en çok hangi ülkede tuvaletten sonra el yıkanıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs binlerce ölümle dünyayı kasıp kavururken, uzmanlar virüsten korunmanın en basit ve etkili yöntemininin hijyen olduğunu belirtiyor. Özellikle el yıkama alışkanlıklarının virüsü engelleme de önemli olduğu vurgulanırken, 2015 yılında yapılan araştırma ise çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Türkiye ise el temizliğine önem veren ülkeler arasında Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa'da en çok hangi ülkede tuvaletten sonra el yıkanıyor?

Dünyaya korku salan koronavirüs Avrupa'da da etkisini göstermeye başladı. Başta italya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi salgın nedeniyle kayıplar verirken, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan ve İsviçre'deki vakaların neredeyse tümünün koronavirüsün Avrupa'daki başkenti İtalya'yı ziyaret etmiş olması dikkat çekiyor. Uzmanlar, virüsten korunmak için en önemli konunun hijyen olduğunu ve en basit ve etkili tedbirin ise elleri yıkamak olduğunu vurguluyor. Avrupa Koronavirüs'le en büyük savaşlarından birini verirken data gazeteciğinin ulaştığı sonuç ise çok çarpıcı.

Avrupa'nın bir çok kentinde tuvalet çıkışlarında insanların ellerini yıkamadığını görmek oldukça mümkün.

2015 yılında yapılan bir anketse bu soruya verilerle cevap vermiş görünüyor.

Ankete göre tuvaletten sonra en az ellerini yıkayanlar Hollandalılar. Hollandalıların sadece yüzde 50'si tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Bu oranı yüzde 57 ile koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü İtalya takip ediyor.

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TÜRKİYE HİJYENDE İKİNCİ SIRADA

Tuvaletten sonra ellerini yıkama alışkanlığının en yoğun görüldüğü ülke ise yüzde 96 oranla Bosna Hersek.

El yıkama alışkanlığının en yaygın görüldüğü ikince ülke ise yüzde 94 oranla Türkiye.

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